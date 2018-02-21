На 97 предприятиях увеличили зарплату

Прибавка доходит до 54%.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, с начала года проведена работа с 97 предприятиями потребительского рынка – организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими на потребительском рынке.



Руководители всех предприятий увеличили заработную плату от 5 до 54%. И как результат проведенной работы заработная плата по виду экономической деятельности «оптовая и розничная торговля» за 2017 год увеличилась на 2514 рублей по отношению к 2016 году и составила 21912 рублей.

