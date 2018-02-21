Общество

сегодня, 00:20

На 97 предприятиях увеличили зарплату

5 310
#зарплата #торговля

Прибавка доходит до 54%.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, с начала года проведена работа с 97 предприятиями потребительского рынка – организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими на потребительском рынке.

Руководители всех предприятий увеличили заработную плату от 5 до 54%. И как результат проведенной работы заработная плата по виду экономической деятельности «оптовая и розничная торговля» за 2017 год увеличилась на 2514 рублей по отношению к 2016 году и составила 21912 рублей.
5 310
#зарплата #торговля

Комментарии (5)

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мдн

16 минут назад
это не зарплата, это подачка для нищих мудаков, нежелающих ввалить жуликам и ворам п..зды!
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Мне нет

17 минут назад
Есть тут кто, кому зарплату увеличили ?, наоборот урезали часы рабочие и соответственно загорбаченную плату.
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02

34 минуты назад
Перед выборами рисуются,что увеличили,какая ЛОЖЬ КРУГОМ,ДА СТРАНА В УБЫТКЕ ОТКУДА ДЕНЬГИ,РЕЗЕРВНЫЙ УЖЕ РАЗМАТАЛИ,чтоб шли за (М)утина,он же ГЕРОЙ У НАС И ВСЕ У НАС ВСЕХ В ШОКОЛАДЕ!!!!!!!!
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Есть тут кто, кому зарплату увеличили ?

сегодня, 00:47
Зарплату увеличили так : из 10 человек двоих уволили, и их деньги пошли на увеличение зарплаты восьми оставшимся работникам, к тому-же этим работникам, добавилась работа за тех двоих уволенных.
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Barbara Mccann

сегодня, 00:45
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