Общество

сегодня, 00:09

Постный набор стоит в Липецке около 90 рублей

3 242
#торговля #цены

В условный набор вошли по килограмму гречки, риса и пшена.

19 февраля начался Великий пост, который считается главным постом в церковном православном календаре. Он является подготовкой к наступлению самого главного религиозного праздника, именуемого Пасхой. Верующие люди в этот период не только посещают Богослужения, но и придерживаются особого питания. В рацион постящегося входят крупы, грибы, овощи и зелень, фасоль, горох, макаронные изделия, приготовленные без яиц. В пост запрещается употребление мяса и молочных продуктов. Весьма популярны на постном столе разнообразные каши.

Как сообщает региональное управление потребительского рынка, для того, чтобы сравнить стоимость круп, входящих в условный «постный» набор продуктов питания в разных магазинах Липецка 20 февраля специалистами Агентства содействия развитию торговой деятельности» проведен мониторинг цен в 8-ми предприятиях торговли.

Минимальная стоимость условного “постного набора” сложилась на уровне 87,78 рубля. Максимальная – 99,38 рубля, что на 11,6 рублей или на 11,7% дороже.
3 242
#торговля #цены

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Это имели ввиду

16 минут назад
Холодную воду по счетчику)))
ответить

достаю припасы

48 минут назад
Это если грибы свои, припасённые. Сюда бы ещё сезонные цены на овощи , а не как щас : помидоры-по 200р, огурцы--по 150р, грибы--те вообще дороже мяса.
ответить

Barbara Mccann

сегодня, 00:45
Зара6оток от 20000 рублей в день!!! Вам нужен готовый, уже настроенный метод зара6отка? - Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться. - Без рутинной работы. - Без обмана и чтобы деньги были достойные. Именно готовый зара6оток, а не бесполезный курс! Подробности на http://blagodelo.info
ответить

Еще в рубрике

На 97 предприятиях увеличили зарплату
#зарплата #торговля
5
На 97 предприятиях увеличили зарплату

сегодня, 00:20

Общество
В подземном переходе у Центрального рынка разогнали торговцев
#торговля
7
В подземном переходе у Центрального рынка разогнали торговцев

вчера, 23:59

Общество
Из Липецкой области уехали на 650 больше мигрантов, чем приехали
#миграция
32
Из Липецкой области уехали на 650 больше мигрантов, чем приехали

вчера, 18:11

Общество
На улице Теперика ликвидировали незаконную автостоянку
#благоустройство
37
На улице Теперика ликвидировали незаконную автостоянку

вчера, 17:43

Общество
В Липецке стало немного безопаснее
#Преступность
41
В Липецке стало немного безопаснее

вчера, 16:06

Общество
Спасатели готовятся к паводку
8
Спасатели готовятся к паводку

вчера, 15:54

Общество