Постный набор стоит в Липецке около 90 рублей

В условный набор вошли по килограмму гречки, риса и пшена.

19 февраля начался Великий пост, который считается главным постом в церковном православном календаре. Он является подготовкой к наступлению самого главного религиозного праздника, именуемого Пасхой. Верующие люди в этот период не только посещают Богослужения, но и придерживаются особого питания. В рацион постящегося входят крупы, грибы, овощи и зелень, фасоль, горох, макаронные изделия, приготовленные без яиц. В пост запрещается употребление мяса и молочных продуктов. Весьма популярны на постном столе разнообразные каши.



Как сообщает региональное управление потребительского рынка, для того, чтобы сравнить стоимость круп, входящих в условный «постный» набор продуктов питания в разных магазинах Липецка 20 февраля специалистами Агентства содействия развитию торговой деятельности» проведен мониторинг цен в 8-ми предприятиях торговли.



Минимальная стоимость условного “постного набора” сложилась на уровне 87,78 рубля. Максимальная – 99,38 рубля, что на 11,6 рублей или на 11,7% дороже.