В Липецкой области пройдёт фестиваль анимации

Акция "Открытая премьера" состоится на 17 площадках нашего региона.

В марте в Липецке пройдёт 23-й Российский фестиваль анимационного кино. Как сообщает Областной центр культуры, народного творчества и кино, фестиваль в пятый раз проводит широкомасштабную Всероссийскую акцию «Открытая премьера». Ее суть – показ новейших мультфильмов конкурсной программы и зрительское голосование за самую полюбившуюся картину.



В этом году показы начнутся 13 марта и завершатся 17 марта, в день, когда фестиваль анимационного кино назовет своих победителей. Как и все предыдущие годы, в каждом городе-участнике, в том числе и в Липецкой области, будет выбран лучший, по мнению зрителей, фильм. А та картина, которая наберет самое большое количество голосов, получит специальный приз фестиваля на торжественной церемонии закрытия.



Начавшись с семи городов, «Открытая премьера» значительно «подросла». В 2017 году акция была проведена более чем в 250 городах и населенных пунктах России. Число площадок превысило 350, а суммарное количество зрителей достигло ста тысяч.



В Липецкой области в акции «Открытая премьера» в этом году примут участие 17 площадок: ОБУК «Областной центр культуры, народного творчества и кино», Липецк, Космонавтов, 54а; МБУК ИКЦ «Прожектор», Елец, Лермонтова, 3; МБУК «Воловский межпоселенчекий центр культуры и досуга», село Волово, Ленина, 5; Кинотеатр «Чайка», Грязи, улица Правды, 26;МБУК «Данковский городской центр культуры и досуга», Данков, Володарского, 32; МБУК «Добровский межпоселенческий дом культуры», село Доброе, площадь Октябрьская, 10; МБУК многопрофильный Центр культуры «Элегия», Задонск, Карла Маркса, 62; МБУ «Межпоселенческий центр культуры и досуга», село Красное, Первомайская, 20; МБУ «Агрономовский центр культуры и досуга», Лебедянский район, поселок свх. Агроном, Ленина, 19; МБУК «Лев-Толстовский межпоселенческий Центр культуры и досуга», поселок Лев Толстой, Володарского, 24; МБУК «Боринский поселенческий центр культуры и досуга», Липецкий район, село Боринское, Дзержинского, 2; МБУК «Кузьмино-Отвержский поселенческий центр культуры и досуга», Липецкий район, село Тюшевка, Центральная, 18; МБУК «Сырский поселенческий центр культуры и досуга», Липецкий район, село Хрущевское, Титова, 85а; МБУК «Координационно-методический центр культуры и досуга Становлянского района», село Становое, Ленина, 7; МАУ «Культурно-спортивный комплекс «Олимпийский», село Тербуны, Мичурина, 26б; МБУК «Хлевенский межпоселенческий Центр культуры и досуга», село Хлевное, Свободы, 54; МАУК «Галактика», Чаплыгин, переулок Московский, 7.