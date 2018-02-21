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вчера, 21:37

Липецкая вечЁрка: трупы мужчин, враждебная жвачка и автобусы на Папина

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#обзор #события #вечЁрка
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Липецкая вечЁрка: трупы мужчин, враждебная жвачка и автобусы на Папина
Представляем вам обзор наиболее обсуждаемых и интересных событий Липецка и региона по версии интернет-пользователей во вторник, 20 февраля.

Максимальное внимание читателей сегодня уделено страшным находкам. В регионе нашли два мужских трупа. В селе Верхний Телелюй Грязинского района нашли тело 47-летнего местного жителя. А  в подвале жилого дома по улице Депутатской было найдено тело 40-летнего жителя Липецка.

Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение про заочную полемику директора Нижнего парка и мамы упавшего там с турника мальчика. «Мама ребенка возмутилась тем, что сказал нам директор парка. « Я была трезва. В моих руках была только бутылочка с минеральной водой».

Во вторник развернулось живое обсуждение по теме высказываний Олег Королёва. «Но Олег Королев, очевидно, забыв, что в развале СССР виноват Горбачев, заговорил о других виновниках кризиса современной российской семьи. Ими были названы "секс как рукопожатие", жвачка и рок».

Горячо в комментариях к новости про пуск транспорта по улице Папина. Сделано это будет после того, как департамент транспорта определится с местами размещения на ней остановок.

Между тем, особо импонирует читателям сообщение про садики для пенсионеров. «Чтобы наши пенсионеры не скучали, начала действовать программа по организации групп дневного пребывания. Чем-то они напоминают детские сады, но для пожилого населения. Еще для пожилых людей организуется масса развлекательных мероприятий. Очень востребованными стал промышленный и сельскохозяйственный туризм».

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#обзор #события #вечЁрка
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Комментарии (4)

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Barbara Mccann

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Рождённый в СССР.

вчера, 23:12
Камбайнер Горбачев , лесник наш и свекловод с Петровского им подобные развалили СССР.
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Липчанин.

вчера, 22:47
Олежа окстись и покайся .
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Липчанин.

вчера, 22:45
Больше всего мне пондравились комментарии в адрес губернатора . Он забыл что причастен к развалу Союза , думал что люди не помнят что он предатель комунисты. Во дибил жвачку приплёл . А что секретари райкомов и обкомов погрязли воровстве и корупции не помнит сам из этой системы.
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