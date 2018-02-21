Новости в instagram
вчера, 21:37
Липецкая вечЁрка: трупы мужчин, враждебная жвачка и автобусы на Папина
Представляем вам обзор наиболее обсуждаемых и интересных событий Липецка и региона по версии интернет-пользователей во вторник, 20 февраля.
Максимальное внимание читателей сегодня уделено страшным находкам. В регионе нашли два мужских трупа. В селе Верхний Телелюй Грязинского района нашли тело 47-летнего местного жителя. А в подвале жилого дома по улице Депутатской было найдено тело 40-летнего жителя Липецка.
Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение про заочную полемику директора Нижнего парка и мамы упавшего там с турника мальчика. «Мама ребенка возмутилась тем, что сказал нам директор парка. « Я была трезва. В моих руках была только бутылочка с минеральной водой».
Во вторник развернулось живое обсуждение по теме высказываний Олег Королёва. «Но Олег Королев, очевидно, забыв, что в развале СССР виноват Горбачев, заговорил о других виновниках кризиса современной российской семьи. Ими были названы "секс как рукопожатие", жвачка и рок».
Горячо в комментариях к новости про пуск транспорта по улице Папина. Сделано это будет после того, как департамент транспорта определится с местами размещения на ней остановок.
Между тем, особо импонирует читателям сообщение про садики для пенсионеров. «Чтобы наши пенсионеры не скучали, начала действовать программа по организации групп дневного пребывания. Чем-то они напоминают детские сады, но для пожилого населения. Еще для пожилых людей организуется масса развлекательных мероприятий. Очень востребованными стал промышленный и сельскохозяйственный туризм».
Максимальное внимание читателей сегодня уделено страшным находкам. В регионе нашли два мужских трупа. В селе Верхний Телелюй Грязинского района нашли тело 47-летнего местного жителя. А в подвале жилого дома по улице Депутатской было найдено тело 40-летнего жителя Липецка.
Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение про заочную полемику директора Нижнего парка и мамы упавшего там с турника мальчика. «Мама ребенка возмутилась тем, что сказал нам директор парка. « Я была трезва. В моих руках была только бутылочка с минеральной водой».
Во вторник развернулось живое обсуждение по теме высказываний Олег Королёва. «Но Олег Королев, очевидно, забыв, что в развале СССР виноват Горбачев, заговорил о других виновниках кризиса современной российской семьи. Ими были названы "секс как рукопожатие", жвачка и рок».
Горячо в комментариях к новости про пуск транспорта по улице Папина. Сделано это будет после того, как департамент транспорта определится с местами размещения на ней остановок.
Между тем, особо импонирует читателям сообщение про садики для пенсионеров. «Чтобы наши пенсионеры не скучали, начала действовать программа по организации групп дневного пребывания. Чем-то они напоминают детские сады, но для пожилого населения. Еще для пожилых людей организуется масса развлекательных мероприятий. Очень востребованными стал промышленный и сельскохозяйственный туризм».
Barbara Mccann
Рождённый в СССР.
Липчанин.
Липчанин.