Общество

вчера, 18:11

Из Липецкой области уехали на 650 больше мигрантов, чем приехали

32 1462
#миграция
3
Из Липецкой области уехали на 650 больше мигрантов, чем приехали

В Липецкую область в 2017 году приехало меньше мигрантов, чем в 2016. Кроме того, впервые за шесть лет в регионе зарегистрировали миграционную убыль — ее покинули на 646 человек больше, чем въехали.

Всего в прошлом году из Липецкой области уехало 39 815 человек, прибыло 39 169. Миграционная убыль составила 5,6 человек на 10 тыс. населения. Миграционный прирост отмечался только в Липецке и семи районах: Воловском, Грязинском, Данковском, Добровском, Усманском, Хлевенском, Чаплыгинском. 

Годом ранее наш регион выбрали для переезда 41 516 тыс. человек — на 4572 больше, чем покинули Липецкую область. Миграционный прирост составил 39,5 человек на 10 тыс. населения. Тогда миграционный отток был зафиксирован в четырех муниципальных районах, отмечается в отчете Липецкстата.

32 1462
#миграция
3

Комментарии (32)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Не в натуре, мясокомбинат какой-то

сегодня, 00:57
Въехало меньше чем уехало, их что, пополам разрубают ?
ответить

Barbara Mccann

сегодня, 00:46
Зара6оток от 20000 рублей в день!!! Вам нужен готовый, уже настроенный метод зара6отка? - Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться. - Без рутинной работы. - Без обмана и чтобы деньги были достойные. Именно готовый зара6оток, а не бесполезный курс! Подробности на http://blagodelo.info
ответить

Сергей

вчера, 23:30
Максим, видимо, потому, что москвичи и жители других крупных городов РФ позицию дворника воспринимают, как что-то ниже своего достоинства. Вот именно такая картина и наблюдается в стране в целом.
ответить

Максим

вчера, 23:23
Вот хорошая новость! Ну это официальная статистика которую всегда делятся на два! В Москве уже третью неделю дворы от снега не чистят говорят им не выгодно работать, два дома дворника 25.000 платят, почему то там наших нет, почему интересно?
ответить

Алекс

вчера, 22:59
А и не скажешь. Кругом ишачковые
ответить

гостья

вчера, 21:38
даже мигранты и те бегут
ответить

Республика Шкид..

вчера, 20:51
Пенсионер Молодец все правельно . Они делают вид что все хорошо..
ответить

полач

вчера, 20:47
пусть тусуют хохлы вонючие и прочее чурбанье
ответить

5555555555555

вчера, 20:32
Все успешные и вменяемые, когда ты свалишь,предатель?
ответить

Пенсионер.

вчера, 20:22
Все наши дети кто Болие мение хорошо закончивают школу валят из этого долбо Липецка . Здесь ловить нечего нет работы и достойной жизни . Процеветает кумавство клан воров чиновников . Порядочным людям здесь делать нечего. Вот и доживаем кому некуда податься.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

На 97 предприятиях увеличили зарплату
#зарплата #торговля
5
На 97 предприятиях увеличили зарплату

сегодня, 00:20

Общество
Постный набор стоит в Липецке около 90 рублей
#торговля #цены
3
Постный набор стоит в Липецке около 90 рублей

сегодня, 00:09

Общество
В подземном переходе у Центрального рынка разогнали торговцев
#торговля
7
В подземном переходе у Центрального рынка разогнали торговцев

вчера, 23:59

Общество
На улице Теперика ликвидировали незаконную автостоянку
#благоустройство
37
На улице Теперика ликвидировали незаконную автостоянку

вчера, 17:43

Общество
В Липецке стало немного безопаснее
#Преступность
41
В Липецке стало немного безопаснее

вчера, 16:06

Общество
Спасатели готовятся к паводку
8
Спасатели готовятся к паводку

вчера, 15:54

Общество