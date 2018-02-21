Из Липецкой области уехали на 650 больше мигрантов, чем приехали

В Липецкую область в 2017 году приехало меньше мигрантов, чем в 2016. Кроме того, впервые за шесть лет в регионе зарегистрировали миграционную убыль — ее покинули на 646 человек больше, чем въехали.

Всего в прошлом году из Липецкой области уехало 39 815 человек, прибыло 39 169. Миграционная убыль составила 5,6 человек на 10 тыс. населения. Миграционный прирост отмечался только в Липецке и семи районах: Воловском, Грязинском, Данковском, Добровском, Усманском, Хлевенском, Чаплыгинском.

Годом ранее наш регион выбрали для переезда 41 516 тыс. человек — на 4572 больше, чем покинули Липецкую область. Миграционный прирост составил 39,5 человек на 10 тыс. населения. Тогда миграционный отток был зафиксирован в четырех муниципальных районах, отмечается в отчете Липецкстата.