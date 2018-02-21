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вчера, 17:58

Продажу алкоголя ограничат во время матчей ЧМ-2018

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#футбол #алкоголь
Продажу алкоголя ограничат во время матчей ЧМ-2018

Продажи алкогольных напитков будут ограничены в местах проведения мероприятий чемпионата мира по футболу 2018 года в России. 

Об этом «Известиям» сообщили в администрациях городов, принимающих матчи.

Ограничения продаж в день игр планируются практически везде, в некоторых городах реализация алкоголя будет также ограничена за день до матча. Запреты коснутся напитков в стеклянной таре, а радиус действия ограничительных мер будет очерчен вокруг стадионов и фан-зон.

В частности, в Санкт-Петербурге реализация алкогольных напитков в стеклянной таре будет запрещена в двухкилометровой зоне от стадиона «Санкт-Петербург» и в фан-зоне мундиаля на Конюшенной площади. В Екатеринбурге продажа алкоголя будет ограничена за три часа до матча на стадионе «Екатеринбург Арена» и еще на час после игры. При этом в Москве будет запрещена продажа спиртного в любой таре в местах, связанных с проведением мероприятий ЧМ-2018.

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#футбол #алкоголь

Комментарии (1)

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1

вчера, 21:43
Мундиаль. Вы там ебонько
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