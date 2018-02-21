Экономика

вчера, 17:56

Траты липчан на продукты питания выросли на 8%

9 662
#расходы населения
Траты липчан на продукты питания выросли на 8%

18 366,1 млн. рублей составил оборот розничной торговли в Липецкой области в январе — на 6,5% больше, чем год назад. В расчете на душу населения пришлось 16 тыс. рублей.

Доля трат на непродовольственные товары составила 53,5%, на продовольствие, напитки и табак — 46,5%. Примерно такое же соотношение (53,6% против 46,4%) было в прошлом году. 

Продажа пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий выросла за год на 7,8%, до 8537,7 млн. рублей, продажа непродовольственных товаров увеличилась на 5,4% и составила 9828,4 млн. рублей. 

Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 5,1% от оборота розничной торговли, сообщает Липецкстат.

9 662
#расходы населения

Комментарии (9)

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Оооо

15 минут назад
КТО ЗНАЕТ, это вопрос мне тоже интересен
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Barbara Mccann

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Гость

вчера, 22:02
Оно и видно , ждут когда просрочку выкинут ..
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жанна

вчера, 19:19
слава богу,начали почуть богатеть,радует это,впереди процветание
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гость

вчера, 18:54
На 108% .....а не на 8 !
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КТО ЗНАЕТ

вчера, 18:53
Когда война
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кокс

вчера, 18:52
на сыры цены вообще ужас а то что дешевое есть не возможно.
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Ник

вчера, 18:41
Цены растут!Проезд повысили!Продукты тоже.И где пр-во нашло инфляцию в 3%?
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Потому что

вчера, 18:19
Цены выросли арифметика проста
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