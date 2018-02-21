Траты липчан на продукты питания выросли на 8%

18 366,1 млн. рублей составил оборот розничной торговли в Липецкой области в январе — на 6,5% больше, чем год назад. В расчете на душу населения пришлось 16 тыс. рублей.

Доля трат на непродовольственные товары составила 53,5%, на продовольствие, напитки и табак — 46,5%. Примерно такое же соотношение (53,6% против 46,4%) было в прошлом году.

Продажа пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий выросла за год на 7,8%, до 8537,7 млн. рублей, продажа непродовольственных товаров увеличилась на 5,4% и составила 9828,4 млн. рублей.

Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 5,1% от оборота розничной торговли, сообщает Липецкстат.