Погода в Липецке

вчера, 17:35

В Липецкой области холодно и бесснежно

1 1805
#похолодание
В Липецкой области холодно и бесснежно

В тылу уходящего циклона на территорию Липецкой области продолжится вторжение холодного арктического воздуха. 

В ближайшие трое суток ожидается холодная погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью понизится в отдельных районах до 25 градусов мороза. Среднесуточные температуры воздуха составят: 21 февраля 9-10 градусов мороза, что на 1-2 градуса ниже нормы, 22,23 февраля — 14-17 градусов мороза, что на 7-9 градусов ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 4-9 м/сек. Температура ночью -13 -18 градусов, днем от 7 до 12 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без осадков. Температура ночью от 14 до 16 градусов мороза, днем от 9 до 11градусов мороза.

Самым теплым день 21 февраля в Липецке был в 1958 году: +5 градусов, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1912 году — 32 градусов мороза.
1 1805
#похолодание

Комментарии (1)

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Barbara Mccann

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