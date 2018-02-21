Общество

вчера, 15:54

Спасатели готовятся к паводку

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Спасатели готовятся к паводку

Сегодня в Добровском районе прошло выездное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в рамках которого проведено практическое занятие по организации и выполнению комплекса превентивных мероприятий по безопасному пропуску весенних паводковых вод.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, состоялся практический показ совместных действий спасателей в паводкоопасный период. Так же в ходе заседания рассмотрены вопросы готовности к обеспечению безаварийного пропуска весенних паводковых вод в 2018 году на территории Добровского района и подготовки гидротехнических сооружений.

Начальник Главного управления МЧС России по Липецкой области Михаил Салфетников особое внимание обратил на роль добровольцев в оповещении населения сельских поселений по противопаводковым мероприятиям и организацию взаимодействия с сопредельными с Липецкой областью регионами по обмену информацией о паводковой обстановке.

По окончании мероприятий главам сельских поселений указано на необходимость создания и развертывания временных гидрологических постов в предпаводковый период - простейших реечных водомерных постов, которые представляют собой деревянную или металлическую рейку с делением шагом 5 сантиметров, закрепленных на опоре мостов.

Липецкая область имеет развитую речную сеть. Практически в каждом районе области имеются территории, где при соответствующем уровне обеспеченности паводка, подтапливаются населённые пункты, участки дорог и переправы, специально - спроектированные для пропуска весенних паводковых вод. Основными водными артериями являются реки Дон, Воронеж, Быстрая Сосна, Красивая Меча. При пятидесяти процентом уровне обеспеченности паводка, а это практически раз в два года в области подтоплениям подвергается свыше 280 домов с населением свыше 750 человек в 29 населенных пунктов 11 муниципальных районов региона.

Потенциально - опасные и социально – значимые объекты, склады хранения ядохимикатов, скотомогильники, свалки бытовых отходов, участки железнодорожных путей в зоны негативного воздействия паводковых вод, а также при возможных авариях на гидротехнических сооружениях не попадают.

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Комментарии (8)

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Barbara Mccann

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Ванька

вчера, 23:58
Выгодная статья расходов , на приобретение на обеспечение на предупреждение !
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Любимый Липецк

вчера, 23:40
Затопит то точно.Уверяю!Особенно в обещанные - 25 ночью 25 февраля)
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Вася

вчера, 22:02
, а на фото Родное Каликино. А вообще показуха.
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Светлана

вчера, 20:56
ХВАТИТ ПОКАЗУХУ УСТРАИВАТЬ, ПОНТЫ ОДНИ!!!
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виктор

вчера, 20:39
Может хватит анонсировать подготовку к тому чего не будет,пока не исчезнет Матырское,Воронежское,Цимлянское водохранилища.
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Zxcvbnm

вчера, 20:15
В СССР МЧС не было И все было нормально А теперь просто деньги бюджетные отмывают и разворовывают Вот не давно какого то зама (не в Липецке) арестовали за хищение в МЧС
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Калдырь

вчера, 19:21
Чтобы тебя не затопило нужно иметь линейку.
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