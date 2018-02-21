Следователи продолжают считать несчастный случай на воде главной версией пропажи мальчика

Ребенок пропал 6 февраля после занятий в группе продленного дня. В полдень он вышел из школы, но дома так и не появился. О пропаже сына заявила его мать после самостоятельных, но безуспешных поисков.

Следственными органами СУ СК России по Липецкой области было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека). Установлением всех обстоятельств занялась следственно-оперативная группа, в состав которой вошли наиболее опытные следователи и криминалисты следственного управления. Для розыска ребенка организован штаб. К его поискам подключились сотрудники полиции, МЧС, водолазы УГПСС, администрации района, кинологи и волонтеры липецкой общественной организации «Поиск пропавших детей».

На основании полученных сведений о личности ребенка и результатов осмотра места происшествия составлен его маршрут, при прочесывании которого недалеко от школы на льду у берега реки Быстрая Сосна обнаружен рюкзак первоклассника, а также его следы. Идя по ним, служебно-розыскная собака привела к полынье. У следствия появились основания полагать, что произошел несчастный случай и ребенок мог утонуть. К исследованию дна реки привлекли водолазов. На протяжении почти двух недель вскрыты 7,5 тысяч квадратных метров льда (чуть больше футбольного поля). Обследованы более сотни гектаров прибрежной территории и русла реки. Это почти 75% от запланированной площади поиска.

Вместе с тем следователи отрабатывают и другие возможные версии исчезновения школьника. Продолжаются допросы его родственников, одноклассников, преподавателей, а также местных жителей. Известно, что школьник не в первый раз проявил самостоятельность и отправился домой без сопровождения взрослых. Отпуская его, преподаватели действовали согласно письменному разрешению его матери.

Расследование уголовного дела продолжается. Его ход на особом контроле руководителя СУ СК России по Липецкой области, сообщает пресс-служба следственного управления.