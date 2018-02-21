В Липецке стало немного безопаснее

Руководитель УМВД РФ по Липецку отчитался перед горсоветом о деятельности подчиненных.

Сегодня на заседании постоянной комиссии по правовым вопросам, местного самоуправлению и депутатской этике Липецкого горсовета перед депутатами отчитался о деятельности УМВД РФ по Липецку начальник управления Александр Акаткин.Липецк в 2017 году стал более спокойным городом, чем в 2016-м: в городе зарегистрировано в 1,5 раза меньше тяжких и особо тяжких преступлений (в прошлом году были убиты 18 человек, ещё 13 горожан скончались от побоев). Снизилось количество преступлений против собственности: квартирных и карманных краж, хищений сотовых телефонов, взломов дач, гаражей, складов. В то же время в 1,5 раза больше зафиксировано фактов сбыта наркотических средств.- Среди десяти областных центров ЦФО по итогам 2017 года Липецк находится на втором месте по раскрываемости преступлений, уступая только Курску, - сообщил депутатам полковник полиции Александр Акаткин.В прошлом году 170 участковых уполномоченных рассмотрели 60 тысяч обращений липчан, раскрыв попутно 800 преступлений. Но увеличивать число этих сотрудников полиции в УМВД РФ по Липецку не будут - штат участковых уполномоченных утверждает МВД, исходя из расчёта численности городского населения.Депутат Екатерина Минаева попросила коллег выделить деньги на АПК "Безопасный город". Тех 6,2 млн рублей, которые мэрия выделит на развитие аппаратно-программного комплекса, в который завязаны 59 существующих уличных камер, по её мнению, недостаточно для обеспечения безопасности граждан.- В Белгороде - 244 камеры уличного наблюдения, в Тамбове - 278, в Мичуринске - 105. Нам нужно не поддерживать в рабочем состоянии устаревшее оборудование, а закупать новое, с хорошим разрешением, а не тем, которое есть, - сказала Екатерина Пинаева.Александр Акаткин поддержал депутата. Он привёл три примера того, как видеокамеры в Липецке позволили раскрыть серьёзные преступления. В первом случае были изобличены молдаване, которые опустошали банкоматы, во втором - воры смартфонов из известной сети по продаже телефонов, в третьем - убийца умственно отсталого инвалида (мужчина вывез оскорбившего его сына-школьника в заброшенный садовый домик, где и прикончил).На учете полиции состоят 196 семейных дебошира, 403 хронических алкоголиков, 28 наркоманов, а также три тысячи горожан, склонных к совершению правонарушений.