Общество

вчера, 16:06

В Липецке стало немного безопаснее

41 1934
#Преступность
В Липецке стало немного безопаснее

Руководитель УМВД РФ по Липецку отчитался перед горсоветом о деятельности подчиненных.

Сегодня на заседании постоянной комиссии по правовым вопросам, местного самоуправлению и депутатской этике Липецкого горсовета перед депутатами отчитался о деятельности УМВД РФ по Липецку начальник управления Александр Акаткин.

IMG_1846.JPG

Липецк в 2017 году стал более спокойным городом, чем в 2016-м: в городе зарегистрировано в 1,5 раза меньше тяжких и особо тяжких преступлений (в прошлом году были убиты 18 человек, ещё 13 горожан скончались от побоев). Снизилось количество преступлений против собственности: квартирных и карманных краж, хищений сотовых телефонов, взломов дач, гаражей, складов. В то же время в 1,5 раза больше зафиксировано фактов сбыта наркотических средств.

- Среди десяти областных центров ЦФО по итогам 2017 года Липецк находится на втором месте по раскрываемости преступлений, уступая только Курску, - сообщил депутатам полковник полиции Александр Акаткин.

В прошлом году 170 участковых уполномоченных рассмотрели 60 тысяч обращений липчан, раскрыв попутно 800 преступлений. Но увеличивать число этих сотрудников полиции в УМВД РФ по Липецку не будут - штат участковых уполномоченных утверждает МВД, исходя из расчёта численности городского населения. 

Депутат Екатерина Минаева попросила коллег выделить деньги на АПК "Безопасный город". Тех 6,2 млн рублей, которые мэрия выделит на развитие аппаратно-программного комплекса, в который завязаны 59 существующих уличных камер, по её мнению, недостаточно для обеспечения безопасности граждан.

- В Белгороде - 244 камеры уличного наблюдения, в Тамбове - 278, в Мичуринске - 105. Нам нужно не поддерживать в рабочем состоянии устаревшее оборудование, а закупать новое, с хорошим разрешением, а не тем, которое есть, - сказала Екатерина Пинаева.

Александр Акаткин поддержал депутата. Он привёл три примера того, как видеокамеры в Липецке позволили раскрыть серьёзные преступления. В первом случае были изобличены молдаване, которые опустошали банкоматы, во втором - воры смартфонов из известной сети по продаже телефонов, в третьем - убийца умственно отсталого инвалида (мужчина вывез оскорбившего его сына-школьника в заброшенный садовый домик, где и прикончил).

На учете полиции состоят 196 семейных дебошира, 403 хронических алкоголиков, 28 наркоманов, а также три тысячи горожан, склонных к совершению правонарушений. 
41 1934
#Преступность

Комментарии (41)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Эдуард

сегодня, 01:15
Максим, ...это не боевой орден . все боевые ордена всех степеней были на закрутке и им награждались генералы , и маршалы . . на банту это уже юбилейный орден Орден Красного Знамени был взят за основу учреждённой 23 февраля 2008 года постановлениями * ЦК КПРФ и Центрального совета Союза Советских офицеров памятной медали «90 лет Советских Вооружённых Сил»..
ответить

Barbara Mccann

сегодня, 00:46
Зара6оток от 20000 рублей в день!!! Вам нужен готовый, уже настроенный метод зара6отка? - Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться. - Без рутинной работы. - Без обмана и чтобы деньги были достойные. Именно готовый зара6оток, а не бесполезный курс! Подробности на http://blagodelo.info
ответить

Пенсионер

вчера, 23:50
С давлением у полковника проблемы, если дослужился до пенсии бросай это неблагодарное дело, а то за место трёх разных пилюль придётся десять ежидневно пить
ответить

Максим

вчера, 23:30
Здорово завернули Немного! Безопасней, вероятно не всё зарегестрировали. У полковника Орден Серьёзный! Красного Знамени, таких уже не вручают, по возрасту афганец, интересно за что получил? Гадости не пишите!
ответить

СМИ как средство управления толпой

вчера, 23:17
вы же все понимаете ,что карманные СМИ врут и лгут напрополую.
ответить

робокоп

вчера, 23:01
так жить нельзя, раньше была народная милиция, а сейчас одни тупорылые полицейские-проверяющие. Кто людям помогать будет, когда одни отчеты, прогнозы, анализы, что было раньше, что стало сейчас и т.д.
ответить

Василий Кузьмич

вчера, 22:55
Людям головы отрезают. Да жить стало лучше жить стало веселее .
ответить

так жить нельзя

вчера, 22:35
В России самый высокий процент полицаев , ..сегодня в России количество полиции в четыре раза выше чем было в милиционеров на душу населения СССР в 1990г. и втрое выше ,чем в США.( в пропорции СССР один милиционер на 467 чел. , в РФ 1 полицейский на 129 чел. ) Россия - полицейское государство на уровне Уганды , с одним из самых высоким уровнем преступности и мировым лидером по детской наркомании и детской проституции. огламуренные рожи офшорных патриотов забалтывают это сириями , как выставка- полигон оружия для частных корпораций по спихиванию госвооружения ,контролируемой ФСБ из шоблы" друзей Путина" .бизнес на народные деньги это их бизнес и ничего более.
ответить

пятнами пошел,

вчера, 22:34
У моего деда так перед смертью было
ответить

а хроническую штабную крысу,

вчера, 22:32
Жители Липецка, куда?
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

На 97 предприятиях увеличили зарплату
#зарплата #торговля
5
На 97 предприятиях увеличили зарплату

сегодня, 00:20

Общество
Постный набор стоит в Липецке около 90 рублей
#торговля #цены
3
Постный набор стоит в Липецке около 90 рублей

сегодня, 00:09

Общество
В подземном переходе у Центрального рынка разогнали торговцев
#торговля
7
В подземном переходе у Центрального рынка разогнали торговцев

вчера, 23:59

Общество
Из Липецкой области уехали на 650 больше мигрантов, чем приехали
#миграция
32
Из Липецкой области уехали на 650 больше мигрантов, чем приехали

вчера, 18:11

Общество
На улице Теперика ликвидировали незаконную автостоянку
#благоустройство
37
На улице Теперика ликвидировали незаконную автостоянку

вчера, 17:43

Общество
Спасатели готовятся к паводку
8
Спасатели готовятся к паводку

вчера, 15:54

Общество