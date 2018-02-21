Липецкая область берет кредиты для погашения долгов

Региону нужен 1 млрд рублей.

Управление финансов администрации Липецкой области объявило два тендера на услуги по предоставлению кредитов региона. Займы нужны области, чтобы погасить свои долговые обязательства. Общая сумма пары тендеров превышает 140 млн рублей.



Администрация Липецкой области в 100,7 млн рублей оценила услуги по предоставлению кредита в 700 млн рублей. Эти средства нужны области по невозобновляемой кредитной линии в срок с 5 апреля 2018 года по 10 декабря 2019 года. 38,9 млн рублей Липецкая область готова отдать за кредит в 300 млн рублей. Его регион намерен погасить до 10 октября 2019 года. Напомним, что на 1 января 2017 года государственный долг Липецкой области составлял 16 млрд 401,9 млн рублей. За год он уменьшился на 1 млрд 313,7 млн рублей.



Электронные аукционы на право предоставить Липецкой области 1 млрд рублей должны состояться 19 марта. Услуги кредитования оплатит бюджет региона.