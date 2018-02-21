Общество

вчера, 15:44

Липецкая область берет кредиты для погашения долгов

28 2006
#тендер #аукцион #кредит #госдолг
2
Липецкая область берет кредиты для погашения долгов

Региону нужен 1 млрд рублей.

Управление финансов администрации Липецкой области объявило два тендера на услуги по предоставлению кредитов региона. Займы нужны области, чтобы погасить свои долговые обязательства. Общая сумма пары тендеров превышает 140 млн рублей.

Администрация Липецкой области в 100,7 млн рублей оценила услуги по предоставлению кредита в 700 млн рублей. Эти средства нужны области по невозобновляемой кредитной линии в срок с 5 апреля 2018 года по 10 декабря 2019 года. 38,9 млн рублей Липецкая область готова отдать за кредит в 300 млн рублей. Его регион намерен погасить до 10 октября 2019 года. Напомним, что на 1 января 2017 года государственный долг Липецкой области составлял 16 млрд 401,9 млн рублей. За год он уменьшился на 1 млрд 313,7 млн рублей.

Электронные аукционы на право предоставить Липецкой области 1 млрд рублей должны состояться 19 марта. Услуги кредитования оплатит бюджет региона.
28 2006
#тендер #аукцион #кредит #госдолг
2

Комментарии (28)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Туризм

11 минут назад
перспектив нет, процветает вот дерьмо начали в кирзачах месить)
ответить

Одна из многих финансовых пирамид

сегодня, 01:18
Управление финансов администрации Липецкой области действует по той-же схеме как и те, кто берёт кредиты в микро-финансовых организациях, на пропой там, на телефон или наркотики, зная, что деньги вернуть не смогут, перезанимают их в другом финансовом учреждении, раньше это называли финансовой пирамидой, сейчас официальным займом, но хрен редьки не слаще, вся эта аферистическая схема рано или поздно рушится, и, по сложившейся традиции начинают подавать на банкротство, благо с благословения правительства теперь так можно уходить от долгов, чем у нас успешно пользуются многие заемщики, взявшие миллионы, и при этом прекрасно себя чувствующие.
ответить

Barbara Mccann

сегодня, 00:46
Зара6оток от 20000 рублей в день!!! Вам нужен готовый, уже настроенный метод зара6отка? - Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться. - Без рутинной работы. - Без обмана и чтобы деньги были достойные. Именно готовый зара6оток, а не бесполезный курс! Подробности на http://blagodelo.info
ответить

перспектив нет

вчера, 23:21
Травля предпринимателей не помогла. Экономзона дохода не дает, только одно загрязнение. И развития в Липецке нет ни в каком направлении.
ответить

жрут как свиньи из нашего кармана

вчера, 22:16
Zxcvbnm, ..Путину Кортеж за 12,5 миллиардов сделали. товарищ Стали бы лично расстрелял того ,кто посмел потратить на его ЗиС столько народных денег.
ответить

непутёвый

вчера, 21:46
С НОВОСЕЛЬЕМ!!! из одного зиндана в другой, но более глубокий!!! С Новосельем!
ответить

WAX

вчера, 20:35
Кому люди платят дань,у банков денег немерено люди нищие !
ответить

Рикитави

вчера, 20:29
Вот и сравнение с нищими рабочим. Которые берут кредиты для погашения предыдущих, полный писец , где финансисты или из деревни Тербуны заехали они.
ответить

это агония

вчера, 20:05
тербунских, последняя гастроль перед забвением хапают как могут и сколько могут
ответить

Zxcvbnm

вчера, 19:47
Это наверно Путину на войну в Сирии Там русские воины погибают отбивая нефтепроводы Ротенбергов у ИГИЛ
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

На 97 предприятиях увеличили зарплату
#зарплата #торговля
5
На 97 предприятиях увеличили зарплату

сегодня, 00:20

Общество
Постный набор стоит в Липецке около 90 рублей
#торговля #цены
3
Постный набор стоит в Липецке около 90 рублей

сегодня, 00:09

Общество
В подземном переходе у Центрального рынка разогнали торговцев
#торговля
7
В подземном переходе у Центрального рынка разогнали торговцев

вчера, 23:59

Общество
Из Липецкой области уехали на 650 больше мигрантов, чем приехали
#миграция
32
Из Липецкой области уехали на 650 больше мигрантов, чем приехали

вчера, 18:11

Общество
На улице Теперика ликвидировали незаконную автостоянку
#благоустройство
37
На улице Теперика ликвидировали незаконную автостоянку

вчера, 17:43

Общество
В Липецке стало немного безопаснее
#Преступность
41
В Липецке стало немного безопаснее

вчера, 16:06

Общество