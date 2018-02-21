В Липецком зоопарке поселился Йети

Снежный человек встал на постой в избушке Бабы Яги

Липецкий зоопарк приглашает липчан сделать снимки в необычной фотозоне: в центре зоопарка в избушке Бабы Яги «поселился» снежный человек Йети.

Фотозона будет работать в праздничные дни 22, 23 и 24 февраля с 13.00 до 15.00 часов, сообщает Департамент культуры Липецка.

Кроме того, на постоянной основе на выходных проходят показательные кормления животных в зимнем саду и акватеррариуме - начало в 12.00.

Липецкий зоопарк является домом для 320 видов или 3,5 тысяч экземпляров животных. В Международную Красную книгу (МСОП) занесено 47 видов животных Липецкого зоопарка, 18 видов – в «Красную Книгу России», а еще 14 видов животных находятся в списке «Красной книги Липецкой области».