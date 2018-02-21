вчера, 15:35
В Липецком зоопарке поселился Йети
Снежный человек встал на постой в избушке Бабы Яги
Липецкий зоопарк приглашает липчан сделать снимки в необычной фотозоне: в центре зоопарка в избушке Бабы Яги «поселился» снежный человек Йети.
Фотозона будет работать в праздничные дни 22, 23 и 24 февраля с 13.00 до 15.00 часов, сообщает Департамент культуры Липецка.
Кроме того, на постоянной основе на выходных проходят показательные кормления животных в зимнем саду и акватеррариуме - начало в 12.00.
Липецкий зоопарк является домом для 320 видов или 3,5 тысяч экземпляров животных. В Международную Красную книгу (МСОП) занесено 47 видов животных Липецкого зоопарка, 18 видов – в «Красную Книгу России», а еще 14 видов животных находятся в списке «Красной книги Липецкой области».
Barbara Mccann
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