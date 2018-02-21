Общество

вчера, 15:35

В Липецком зоопарке поселился Йети

16 1788
#зоопарк
4
В Липецком зоопарке поселился Йети

Снежный человек встал на постой в избушке Бабы Яги

Липецкий зоопарк приглашает липчан сделать снимки в необычной фотозоне: в центре зоопарка в избушке Бабы Яги «поселился» снежный человек Йети.

Фотозона будет работать в праздничные дни 22, 23 и 24 февраля с 13.00 до 15.00 часов, сообщает Департамент культуры Липецка.

Кроме того, на постоянной основе на выходных проходят показательные кормления животных в зимнем саду и акватеррариуме - начало в 12.00. 

Липецкий зоопарк является домом для 320 видов или 3,5 тысяч экземпляров животных. В Международную Красную книгу (МСОП) занесено 47 видов животных Липецкого зоопарка, 18 видов – в «Красную Книгу России», а еще 14 видов животных находятся в списке «Красной книги Липецкой области».





16 1788
#зоопарк
4

Комментарии (16)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Barbara Mccann

сегодня, 00:47
Зара6оток от 20000 рублей в день!!! Вам нужен готовый, уже настроенный метод зара6отка? - Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться. - Без рутинной работы. - Без обмана и чтобы деньги были достойные. Именно готовый зара6оток, а не бесполезный курс! Подробности на http://blagodelo.info
ответить

Борзый

вчера, 23:11
Этот старый извращенец директор долбится с йети
ответить

гризли

вчера, 21:35
а кто из них директор
ответить

Zxcvbnm7

вчера, 20:23
Зоопарки все надо ликвидировать не надо издеваться над живностью И в цирке запретить Кому надо посмотреть фауну пусть в телевизоре посмотрит там интереснее показывают
ответить

любовь

вчера, 19:30
два гети как минимум
ответить

Вий

вчера, 19:25
Надо чаще мыть......
ответить

Александр

вчера, 18:03
Страшно подумать чем 14 февраля в католический праздник, занимался детёныш шимпанзе? В Липецком зоопарке.
ответить

Из проверенных источников

вчера, 18:01
А Йети справа или слева?
ответить

иии

вчера, 17:51
директору привет из новоситовки
ответить

...

вчера, 17:40
вэл, а похож на Ашота, с центрального рынка....
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

На 97 предприятиях увеличили зарплату
#зарплата #торговля
5
На 97 предприятиях увеличили зарплату

сегодня, 00:20

Общество
Постный набор стоит в Липецке около 90 рублей
#торговля #цены
3
Постный набор стоит в Липецке около 90 рублей

сегодня, 00:09

Общество
В подземном переходе у Центрального рынка разогнали торговцев
#торговля
7
В подземном переходе у Центрального рынка разогнали торговцев

вчера, 23:59

Общество
Из Липецкой области уехали на 650 больше мигрантов, чем приехали
#миграция
32
Из Липецкой области уехали на 650 больше мигрантов, чем приехали

вчера, 18:11

Общество
На улице Теперика ликвидировали незаконную автостоянку
#благоустройство
37
На улице Теперика ликвидировали незаконную автостоянку

вчера, 17:43

Общество
В Липецке стало немного безопаснее
#Преступность
41
В Липецке стало немного безопаснее

вчера, 16:06

Общество