Культура

вчера, 15:17

Липчане увидят концерт легендарного ансамбля

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#Унион #ансамбль Александрова

В составе восстановленного после авиакатастрофы коллектива есть и наши земляки.

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, 24 февраля зрители Концертного зала "Унион" смогут увидеть трансляцию из Концертного зала им. П.И. Чайковского (г. Москва), где в исполнении легендарного российского Ансамбля песни и пляски имени А.В. Александрова прозвучат воодушевляющие патриотические песни.

Напомним, что солист Липецкой областной филармонии тенор Александр Крузе вошёл в обновленный после авиакатастрофы состав ансамбля Александрова. 25 декабря 2016 года разбился самолет Ту-154 Министерства обороны России, погибли 92 человека, большинство - артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова.

Ансамбль песни и пляски имени А.В. Александрова - легенда России, российской армии, российской культуры, которую невозможно представить без этого коллектива. Меняются времена, эпохи - но Ансамбль Александрова остается символом Красной, Советской и Российской армии.

В 2018 году Ансамблю Александрова исполнится 90 лет. Этот прославленный коллектив - плоть от плоти русской хоровой школы, её великих традиций: от Московского синодального училища до знаменитого хорового училища под руководством А.В. Свешникова.
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#Унион #ансамбль Александрова

Комментарии (5)

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Barbara Mccann

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гусь

вчера, 20:25
Лисин.- собака обсосаная. анектоды травин про трактористов, тварь за счет трактористов вы там в Москве и живете , а путин ржет Идите выбирайте их снова 18 марта..................
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лисин

вчера, 20:16
а куда я был должен вложить бабки в этот шанхайный колхоз что бы все поразворовали
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воодушевляющие патриотические песни

вчера, 20:13
у нас солист по этому направлению совершенно уникальный он то метро строит то врачи у него по 54 куска получают то рывок в 3 тысячелетие готовит нам других воодушевлений ненада
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Inuit

вчера, 16:32
А вот ваш Лисин вкладывает и вложил о--ные деньги в США https://www.rbc.ru/business/20/02/2018/5a8c0c629a79475d3053f793?from=main
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