Липчане увидят концерт легендарного ансамбля

В составе восстановленного после авиакатастрофы коллектива есть и наши земляки.

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, 24 февраля зрители Концертного зала "Унион" смогут увидеть трансляцию из Концертного зала им. П.И. Чайковского (г. Москва), где в исполнении легендарного российского Ансамбля песни и пляски имени А.В. Александрова прозвучат воодушевляющие патриотические песни.



Напомним, что солист Липецкой областной филармонии тенор Александр Крузе вошёл в обновленный после авиакатастрофы состав ансамбля Александрова. 25 декабря 2016 года разбился самолет Ту-154 Министерства обороны России, погибли 92 человека, большинство - артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова.



Ансамбль песни и пляски имени А.В. Александрова - легенда России, российской армии, российской культуры, которую невозможно представить без этого коллектива. Меняются времена, эпохи - но Ансамбль Александрова остается символом Красной, Советской и Российской армии.



В 2018 году Ансамблю Александрова исполнится 90 лет. Этот прославленный коллектив - плоть от плоти русской хоровой школы, её великих традиций: от Московского синодального училища до знаменитого хорового училища под руководством А.В. Свешникова.