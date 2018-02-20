Липецкие чиновники отсудили 86 млн рублей

Компания не платила за землю под тракторным заводом.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение по иску регионального управления имущественных и земельных отношений к открытому акционерному обществу «Липецкое торгово-промышленное объединение» (бывший «Липецкий трактор»). Чиновники ставили в вину ответчика неосновательное обогащение.



Как указано в решении суда, причиной обращения в ведомство стало отсутствие платежей за использование земли в 2013-2016 годах. Речь идет об участке под липецким тракторным заводом, площадке в 354 721,81 квадратных метра. Еще в 1993 году предприятие по решению администрации Липецка получило землю в бессрочное пользование. Позже активы перешли во владение ОАО «Липецкий тракторостроительный завод», а потом — и к ответчику. Компания указывала на то, что у нее отсутствует обязанность платить за землю, да и срок исковых требований частично истек. Более того, представители ООО «Липецкое торгово-промышленное объединение» посчитали, истцу неправомерно переданы полномочия по распоряжению земельными участками, право собственности на которые не разграничено.



При изучении материалов дела, суд установил, что спорная земля (Краснозаводская, 1) принадлежит Липецкой области. На этом участке располагается 85 объектов недвижимости — от гаражей до цехов, принадлежащих ответчику. Все это стало имуществом компании в ходе разделения долей в 2003 году. А вот договора аренды на землю никто не подписал. Это и стало причиной судебной тяжбы. В управлении земельных отношений узнали о том, что компания использует участок без оформления права на это. И выставила организации претензию оплатить период использования с 1 июля 2013 года по 21 мая 2016 года. Сторона ответчика ноту получила, но ответа не последовало. Более того, с 2017 года в ООО «Липецкое торгово-промышленное объединение» введена процедура банкротства.



Поскольку ответчик стал собственником объектов недвижимости, расположенных на земельном участке, принадлежащем истцу, то с момента возникновения права собственности, должен был знать о необходимости оплаты арендных платежей, указывают в Арбитражном суде Липецкой области. Решение вынесено в пользу управления имущественных и земельных отношений. С компании будет взыскано 86 269 087 рублей, в том числе 68 млн рублей неосновательного обогащения и 18 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.



Решение вступает в силу в начале марта.