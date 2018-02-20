Общество

27 минут назад

По улице Папина пустят пассажирский транспорт

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#Бюджет

Сделано это будет после того, как департамент транспорта определится с местами размещения на ней остановок.

Сегодня на заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета председатель департамента финасов мэрии Татьяна Григорова заявила об увеличении расходов муниципальной казны на 335,5 млн рублей.

Главные траты администрации города: ремонт Петровского моста (на эту цель по условиям софинансирования мэрия выделяет 43 млн рублей), закупка оборудования для построенной в декабре прошлого года школы в микрорайоне "Елецкий" (33,7 млн рублей), на начало строительства школы на улице 50 лет НЛМК (25 млн рублей), на разработку проектно-сметной документации строительство пристроек к детским садам для размещения ясельных групп (24 млн рублей). 

Мэрия также выделяет средства на ремонт ряда детских садов, школ, ДК "Сокол", городского Дворца молодежи "Октябрь", Дома музыки. 15 млн рублей будет выделено проектировщикам на разработку сметы благоустройства улицы Баумана и проспекта Победы.

Депутат Екатерина Пинаева попросила выделить средства на благоустройство улицы Папина, капитально отремонтированной, кстати, в 2016 году. Председатель департамента транспорта мэрии Александр Алынин сообщил, что после скорого обследования улицы Папина на предмет пуска по ней общественного транспорта. После того, как станет ясно, что делать, в дептрансе решат, какие муниципальные и коммерческие маршруты на ней появятся.

С учетом озвученных поправок резко вырастет дефицит бюджета - со 156 млн рублей на конец прошлого года до 871 млн рублей в феврале нынешнего (это произошло из-за сокращения безвозмездных поступлений в городскую казну средств из областного и федерального бюджетов сразу на 68,8 млн рублей). В итоге доходы городского бюджета составят 10,6 млрд рублей, расходы - 11,5 миллиарда. 
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#Бюджет

Комментарии (4)

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Липчанин

1 минуту назад
Мда. Автобусы на Папина это смерть.
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гостья

4 минуты назад
да еклмн....да кто же там сидит и думает то? или только сидят? зачем там транспорт? давайте во всех дворах транспорт пустим....на Папина дорога никакая, а это еще пассажирский транспорт пробки сделает
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Вопросик

6 минут назад
Улица Папина, для моих "финасов " не хватает , кармасов !
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Улица Папина

18 минут назад
А вы не получали что дорога узкая и в некоторых местах по одной полосе?
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