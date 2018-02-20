32 минуты назад
В Москве найден убитым шансонье Петр Гара
Московский шансонье Петр Гара найден убитым в своей квартире. Главное следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело об убийстве.
В следствии отмечают, что певцу было нанесено пять смертельных ударов ножом, - пишет Life.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств ЧП.
Ранее сообщалось, что главным подозреваемым в убийстве певца является его сожитель‐гомосексуалист. Преступление произошло ещё 14 февраля, в День всех влюблённых, однако Петра Гару нашли только накануне. Убийца положил тело певца в ванну и залил хлоркой, чтобы скрыть следы расправы.