В России

32 минуты назад

В Москве найден убитым шансонье Петр Гара

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#шансонье Петр Гара убит
В Москве найден убитым шансонье Петр Гара

Московский шансонье Петр Гара найден убитым в своей квартире. Главное следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело об убийстве.

По факту расправы над московским шансонье Петром Гарой возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Об этом сообщается на сайте ГСУ СКР по столице.

В следствии отмечают, что певцу было нанесено пять смертельных ударов ножом, - пишет Life.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств ЧП.

Ранее сообщалось, что главным подозреваемым в убийстве певца является его сожитель‐гомосексуалист. Преступление произошло ещё 14 февраля, в День всех влюблённых, однако Петра Гару нашли только накануне. Убийца положил тело певца в ванну и залил хлоркой, чтобы скрыть следы расправы.
87
#шансонье Петр Гара убит

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