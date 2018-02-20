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В Подмосковье женщина-бармен до смерти избила посетителя

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#Драка #Коломна #бар #бармен #избиение
В Подмосковье женщина-бармен до смерти избила посетителя

Сотрудница кафе в подмосковной Коломне избила до смерти вора-рецидивиста в ходе конфликта.

Барменша с условной судимостью избила до смерти вора-рецидивиста в ходе конфликта в кафе в подмосковной Коломне, сообщила представитель областного главка Следственного комитета Ольга Врадий.

"По данным следствия, 17 февраля в одном из кафе города Коломны между сотрудницей кафе, которая работала барменом, и посетителем заведения произошел конфликт, переросший в драку", - сказала Врадий во вторник "Интерфаксу". По ее словам, женщина нанесла клиенту не менее пяти ударов кулаком в голову, от чего он упал, ударился головой о кафель и скончался.

Женщина задержана и допрошена в качестве подозреваемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Как отметила Врадий, подозреваемая имеет непогашенную судимость за совершение аналогичного преступления, но не со смертельным исходом - в 2016 году Коломенским городским судом она была осуждена к 3 годам лишения свободы условно. "Потерпевший также ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж", - сказала представитель следствия. Она добавила, что в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанной меры пресечения.
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#Драка #Коломна #бар #бармен #избиение

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