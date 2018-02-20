В Липецке пройдет уличная фотовыставка

Уличная фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто» с 23 февраля станет украшением Парка Победы.

Как сообщает Управление департамент культуры и туризма Липецка, фотопроект создан благотворительным фондом «Память поколений». Как отмечают организаторы, фонд решил изменить понятие «ветеран». Через свои фотоработы он стремится показать, что реальные герои современности – это не привычные образы из фильмов, а люди, живущие среди нас. Посетители выставки увидят на снимках ветеранов горячих точек в форме и в повседневной жизни, а также инвалидов войны, которые продолжают заниматься спортом и бизнесом.

В этом году портреты ветеранов создали известные fashion-фотографы Данил Головкин и Ольга Тупоногова-Волкова.



