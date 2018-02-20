В мире

сегодня, 13:43

Жерар Депардье намерен переехать в Алжир‍

125
#Депардье #актер #Алжир #гражданство
Жерар Депардье намерен переехать в Алжир‍

Актер не уточнил, собирается ли получать алжирское гражданство.

Французский актер Жерар Депардье изъявил желание перебраться жить в Алжир. Об этом он рассказал в интервью газете La Provence.

"В скором времени я буду жить в городе Алжир (столица страны). Я иногда там бываю и живу везде понемногу, - рассказал Депардье. - Это история, это люди, которые не нуждаются ни в ком. Они обладают особенной мудростью и элегантностью, однако были потеснены армией "безграмотных" в 1830 году (год начала захвата Алжира Францией)". О том, собирается ли он получать гражданство североафриканской страны, актер не уточнил.

68-летний Жерар Депардье за свою карьеру снялся приблизительно в 200 фильмах, в том числе в российско-французской картине о Григории Распутине, играл в театре. Удостоен различных премий, в том числе "Золотой глобус", Венецианского и Московского международного кинофестивалей, - передает ТАСС.

В январе 2013 года французский актер получил российское гражданство. Причиной стало решение президента Франсуа Олланда ужесточить налоги. Сначала Депардье перебрался в соседнюю Бельгию, но за это члены правящей Соцпартии подвергли актера острой критике, несмотря на то, что за последние 45 лет он заплатил €145 млн в качестве налогов во Франции. В ответ на это Депардье заявил о намерении отказаться от французского гражданства и получил российский паспорт.
125
#Депардье #актер #Алжир #гражданство

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Иране найден фюзеляж разбившегося самолета
#Иран #крушение самолета
В Иране найден фюзеляж разбившегося самолета

сегодня, 11:40

В мире
Немецкие СМИ сообщили о «печальном» эффекте от речи Порошенко в Мюнхене‍
#Порошенко #речь #Мюнхен
Немецкие СМИ сообщили о «печальном» эффекте от речи Порошенко в Мюнхене‍

сегодня, 11:21

В мире
Украина выступила против белорусских миротворцев в Донбассе‍
#Украина #Россия #Киев
Украина выступила против белорусских миротворцев в Донбассе‍

сегодня, 11:17

В мире
Названы лучшие фильмы премии BAFTA
#Лучший фильм #BAFTA #премия
Названы лучшие фильмы премии BAFTA

вчера, 12:19

В мире
СМИ узнали о стычке в Китае из-за ядерного чемоданчика Трампа‍
#Китай #Трамп #ядерный чемоданчик
СМИ узнали о стычке в Китае из-за ядерного чемоданчика Трампа‍

вчера, 11:09

В мире
США готовят новые санкции против России
#США #санкции #Россия
США готовят новые санкции против России

вчера, 10:57

В мире