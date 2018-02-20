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Жерар Депардье намерен переехать в Алжир
Актер не уточнил, собирается ли получать алжирское гражданство.
Французский актер Жерар Депардье изъявил желание перебраться жить в Алжир. Об этом он рассказал в интервью газете La Provence.
"В скором времени я буду жить в городе Алжир (столица страны). Я иногда там бываю и живу везде понемногу, - рассказал Депардье. - Это история, это люди, которые не нуждаются ни в ком. Они обладают особенной мудростью и элегантностью, однако были потеснены армией "безграмотных" в 1830 году (год начала захвата Алжира Францией)". О том, собирается ли он получать гражданство североафриканской страны, актер не уточнил.
68-летний Жерар Депардье за свою карьеру снялся приблизительно в 200 фильмах, в том числе в российско-французской картине о Григории Распутине, играл в театре. Удостоен различных премий, в том числе "Золотой глобус", Венецианского и Московского международного кинофестивалей, - передает ТАСС.
В январе 2013 года французский актер получил российское гражданство. Причиной стало решение президента Франсуа Олланда ужесточить налоги. Сначала Депардье перебрался в соседнюю Бельгию, но за это члены правящей Соцпартии подвергли актера острой критике, несмотря на то, что за последние 45 лет он заплатил €145 млн в качестве налогов во Франции. В ответ на это Депардье заявил о намерении отказаться от французского гражданства и получил российский паспорт.
"В скором времени я буду жить в городе Алжир (столица страны). Я иногда там бываю и живу везде понемногу, - рассказал Депардье. - Это история, это люди, которые не нуждаются ни в ком. Они обладают особенной мудростью и элегантностью, однако были потеснены армией "безграмотных" в 1830 году (год начала захвата Алжира Францией)". О том, собирается ли он получать гражданство североафриканской страны, актер не уточнил.
68-летний Жерар Депардье за свою карьеру снялся приблизительно в 200 фильмах, в том числе в российско-французской картине о Григории Распутине, играл в театре. Удостоен различных премий, в том числе "Золотой глобус", Венецианского и Московского международного кинофестивалей, - передает ТАСС.
В январе 2013 года французский актер получил российское гражданство. Причиной стало решение президента Франсуа Олланда ужесточить налоги. Сначала Депардье перебрался в соседнюю Бельгию, но за это члены правящей Соцпартии подвергли актера острой критике, несмотря на то, что за последние 45 лет он заплатил €145 млн в качестве налогов во Франции. В ответ на это Депардье заявил о намерении отказаться от французского гражданства и получил российский паспорт.