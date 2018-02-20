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Россия нашла замену запрещенным Украиной авиадвигателям
Власти Украины запретили поставлять в Россию двигатели Д-436 для гражданских самолетов. Об этом в ходе круглого стола в Госдуме сообщил заместитель министра промышленности РФ Олег Бочаров. Двигатели Д-436 выпускаются запорожским предприятием "Мотор Сич".
«Мы предусматриваем ремоторизацию на двигатель SaM146 (…). Работа ведется давно, проблем с двигателями у нас нет», — сказал Сальников. По его словам, выбор двигателей для Бе-200 зависит от заказчиков.
Двигатели Д-436, производимые запорожским заводом «Мотор Сич», устанавливаются на пассажирский самолет Ан-148 и самолет-амфибию Бе-200. 19 февраля замглавы Минпромторга Олег Бочаров в ходе круглого стола в Госдуме заявил, что украинские власти запретили поставлять в Россию данные силовые агрегаты.
В мае 2015-го Верховная Рада Украины денонсировала соглашение с Россией о сотрудничестве в военной сфере. В этом же месяце украинское правительство заявило о расторжении договора с Москвой о военно-техническом сотрудничестве.
Двигатели SaM146 производятся компанией PowerJet, являющейся совместным предприятием российского НПО «Сатурн» и французской Snecma. Данные силовые агрегаты устанавливаются на российский ближнемагистральный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100.