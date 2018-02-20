НЛМК поздравил всех липчан с Днем защитника Отечества

Почетными гостями на празднике новолипчан стали липецкие летчики, офицеры Росгвардии, ветераны и активисты-общественники.

Накануне в Липецком академическом театре драмы имени Льва Толстого прошел торжественный вечер — НЛМК чествовал работников предприятия - участников боевых действий в локальных конфликтах в России и за рубежом. Более 400 новолипчан, защищавших Родину, сегодня трудятся на предприятии. 19 из них за выполнение воинского долга наградили боевыми орденами и медалями.

Среди гостей торжества и Герой Труда Российской Федерации разливщик стали Юрий Савин. Он проработал на НЛМК более 40 лет и самыми теплыми словами вспоминает свой трудовой путь. Для сталевара металлургический комбинат — не только история рабочего пути, но и обретение семейного счастья.





- В преддверии праздника я хочу пожелать своим коллегам и всем липчанам здоровья и удачи, мирного неба над головой, - считает Юрий Савин. - Я 42 года проработал на НЛМК. В Липецк я попал из Москвы, где после армии работал на заводе имени Лихачёва. Столица СССР мне тогда показалась шумным городом, и я решил перебраться в расцветающий, строящийся Липецк. Здесь же познакомился со своей будущей женой. Влюбились, поженились. Так что можно сказать, что с НЛМК я построил и свою карьеру, и свое счастье.

Роль металлургического производства в создании современного Липецка отметил и присутствовавший на мероприятии глава города Сергей Иванов. Он также указал на огромную роль НЛМК в экономическом благополучии города, липчан, всей России.





- История нашего города неразрывно связана с металлургическим комбинатом. НЛМК является локомотивом экономики Липецка, - сказал Сергей Иванов. - В канун праздника хотелось бы пожелать всем липчанам, всем работникам комбината, чистого неба над головой, счастья и благополучия, чтобы каждый дом наполнялся теплом и уютом, а люди верили в светлое будущее.

Вице-губернатор Липецкой области Александр Никонов отметил вклад Новолипецкого металлургического комбината в обороноспособность России.





- В преддверии Дня защитника Отечества новолипчане чествуют своих сотрудников, ветеранов, всех тех, кто принимал участие в боевых действиях. НЛМК не только производит 20% всей российской стали. Его представители честно служили и служат Отчизне в рядах Вооруженных Сил России, - отметил Александр Никонов. - 23 февраля – это праздник не только людей военных, но и тех, кто своим трудом кует мощь нашей России: производит сталь, из которой создаются подводные лодки, самолеты, боевые машины. Труд новолипецких металлургов – это огромный вклад в укрепление суверенитета России, укрепление армии и обороноспособности страны.

В фойе и зале театра гостей вечера встречали саксофон и скрипка. А в зрительном зале перед самым началом торжества уже невозможно было перечесть всех орденов и медалей, которые украшали, как и военные кители, так и пиджаки защитников Отечества. С поздравлениями к гостям вечера обратился Сергей Мельник, руководитель дирекции по безопасности НЛМК.





- 23 февраля вся наша страна будет отмечать большой великой праздник — День защитника Отечества. Этот праздник объединяет всех: убеленных сединами, увенчанных наградами ветеранов, молодых парней, которые сейчас находятся в строю. Всех их, прежде всего, отличает стойкость духа и беззаветная любовь к нашей великой Родине. Подвиги защитников Отечества — это большая и неумолимая историческая правда. Забыть и исказить ее невозможно. Мы росли на этом празднике, мы мужали вместе со своей страной. Мы обязаны хранить эту историю и верность нашим традициям, - уверен Сергей Мельник.





Начальник липецкого гарнизона, руководитель авиацентра Юрий Сушков также присоединился к поздравлениям. Генерал-лейтенант отметил, что вне зависимости от обстоятельств и наименований, наша армия — это всегда армия победителей. «И за это я говорю огромное спасибо нашим ветеранам, ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам Афганистана, ветеранам локальных войн», сказал Юрий Сушков.

Настоящим сюрпризом и подарком для гостей торжества стало выступлением знаменитого актера, заслуженного артиста России Бориса Галкина. Любимый зрителями по более чем 70 фильмам актер представил липчанам фрагменты из своей концертной программы «В пылающий адрес войны» и пожелал всем здравия и побед.





Торжественное мероприятие продолжило выступление известного танцевального коллектива «Казаки России», который показал свои лучшие номера.









Но на этом празднование Дня защитника Отечества на НЛМК не заканчивается. 22 февраля в столовых предприятия будет предложено специальное «армейское» меню. Кроме того, праздничное настроение будут создавать красочные баннеры с теплыми поздравлениями и трансляция военных песен на заводских проходных.

В рамках праздника Совет ветеранов НЛМК проведет среди ветеранов комбината турнир по настольному теннису, посвященный Дню защитника Отечества. Победителей соревнований будут поздравлять почетные гости турнира Герой России, депутат Липецкого областного Совета Юрий Савин, руководители городской и областной ветеранских организаций, депутаты Липецкого городского Совета депутатов.

Сегодня срочную службу в российской армии проходят более 40 работников комбината. В последнее время молодые работники НЛМК служат преимущественно в войсковых частях, дислоцированных в Западном военном округе. Предприятие гарантирует каждому работнику после возвращения со срочной службы трудоустройство на комбинате, а также выплату материальной помощи.