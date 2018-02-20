Общество

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Росприроднадзор по Липецкой области призывает земляков принять участие в акции «Час Земли»

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#час земли
Росприроднадзор по Липецкой области призывает земляков принять участие в акции «Час Земли»

Международная акция пройдет 24 марта

"Час Земли» - международная экологическая акция, инициированная WWF в 2007 году, призывающая людей всего мира выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты.

В 2018 году мероприятие пройдет 24 марта с 20.30 до 21.30 (местное время) при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. В это время на час погаснет свет и подсветка ключевых архитектурных достопримечательностей.

Сотрудники Управления Росприроднадзора по Липецкой области традиционно примут участие данном мероприятии, ориентированном на формирование повседневной экологической культуры и пропаганду ценностей ответственного отношения к природным ресурсам, и приглашают присоединиться всех неравнодушных жителей региона, сообщили в управлении.

3 438
#час земли

Комментарии (3)

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Неавтофанат

27 минут назад
Все потери энергетики запишут на одн! Реально никто не хочет экономить, на каждый киловатт приписывают ещё половинку. Сэкономить - не получишь прибыль. Из другой губернии б/у светильники, демонтированные в цехах, будут ставить, но не экономичные, яркие светодиоды!
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МестныйЯ

37 минут назад
у нас в доме через 1 площадку по всему дому света нет, так что участвуем в акции досрочно!)))
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максим белов

сегодня, 13:28
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