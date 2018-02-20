За торговлю алкоголем закусочной грозит штраф до миллиона рублей

Нарушение выявили повторно.

Накануне сотрудниками управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области в одной из закусочных на улице Космонавтов установлен оборот алкогольной продукции.



- Лицензии на продажу алкогольной продукции у предпринимателя нет и быть не может, в связи с чем в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по ч.3 ст. 14.17 КоАП РФ, алкогольная продукция, находящаяся в обороте, изъята, - отмечают в управлении потребрынка. - Теперь нелегальный алкоголь обернется для предпринимателя штрафом в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.