Общество

сегодня, 12:01

За торговлю алкоголем закусочной грозит штраф до миллиона рублей

2 690
#алкоголь #спиртное

Нарушение выявили повторно.

Накануне сотрудниками управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области в одной из закусочных на улице Космонавтов установлен оборот алкогольной продукции.

- Лицензии на продажу алкогольной продукции у предпринимателя нет и быть не может, в связи с чем в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по ч.3 ст. 14.17 КоАП РФ, алкогольная продукция, находящаяся в обороте, изъята, - отмечают в управлении потребрынка. - Теперь нелегальный алкоголь обернется для предпринимателя штрафом в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
2 690
#алкоголь #спиртное

Комментарии (2)

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Бодун

48 минут назад
Погребок на 10 мкр не штрафуют ,там менты на халяву пьют
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