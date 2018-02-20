Общество

сегодня, 11:48

Липчанам предлагают участие во всенародных посадках Аллей, Парков и Садов Победы

9 436
#экология #озеленение
Липчанам предлагают участие во всенародных посадках Аллей, Парков и Садов Победы

Липецк примет участие в одной из самых масштабных акций Всенародного экологического движения – «Подари Земле Сад». Этот проект направлен на восстановление зелёных насаждений, сообщили в отделе охраны окружающей среды администрации города.

Организаторы  движения предлагают в честь одного из главных праздников – Дня Победы - провести всенародные посадки Аллей, Парков и Садов Победы на территории всего региона. В Липецке планируют высадить более 3,5 тысячи деревьев и около 500 кустарников. Две тысячи деревьев должны украсить «Аллею Памяти» в парке Авиаторов. Ещё более тысячи – район Силикатных озер.

- Подобные акции не только сохраняют память о Великой Победе, о тех, кто, не жалея жизни, боролся за освобождение Родины, но и помогают почувствовать свою причастность к чему-то очень важному, к тому, что сейчас мы называем экологически грамотным будущим, - отметила начальник отдела охраны окружающей среды Татьяна Протасова.

Городские экологи приглашают всех липчан присоединиться к акции и помочь сделать наш город ещё более зелёным и благоустроенным.

Мероприятие проходит при поддержке администрации Липецка, структурных подразделений, городского лесничества, «Зеленхоза», движения «Зелёная Россия», Новолипецкого металлургического комбината, а также активных жителей.

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#экология #озеленение

Комментарии (9)

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МестныйЯ

52 минуты назад
жительница, так у них вся надежда и расчет на "активных жителей" - кому надо, тот и облагородит и уберет территорию. Администрация только спасибо скажет. За сэкономленные освоенные средства по уходу за территорией)))
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жительница

сегодня, 13:16
Посадили Парк Молодежный - все бурьяном зарастает и мусорные кучи по всей площади "парка". Туда страшно ходить без собаки, Кто за Парком ухаживает, ни тропинок, ни кантейнеров для мусора, ни лавочек.
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Давно пора

сегодня, 12:55
Чиновников надо сажать, а не парки и аллеи!
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МестныйЯ

сегодня, 12:48
гостья, все оставшиеся ветераны вообще не должны знать таких слов как "коммунальная плата" и "налог". А у нас чинуши вспоминают о долге перед этими людьми только 1-2 раза в год. Мерзко и противно от нашего "Правительства"....
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МестныйЯ

сегодня, 12:46
* Йичабос, по агротехнологии их нужно посадить за сетку в темноту, чтобы ничего лишнего не проросло, и уже потом через определенный "срок" закапывать ;)
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гостья

сегодня, 12:46
МестныйЯ, согласна с вами полностью
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Йух Йичабос

сегодня, 12:37
А посадок чинуш не предвидится?
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МестныйЯ

сегодня, 12:32
сама суть озеленения города - шикарна, но вот исполнение будет осуществлено "как всегда"(( Опять бюджетников "добровольно" нагонят + работников НЛМК "попросят" поучаствовать. С Администрации под объективы камер улыбаясь кинут лопатой несколько комков земли... Сразу скажу - лично ни за что не буду участвовать: лениво и абсолютно неприемлемо бесплатно выполнять работу, которую должна выполнять организация по благоустройству города. А за действительно активных и добровольных участников буду по-человечески рад! П.С. Организаторам перед посадкой зеленых насаждений желательно также найти "добровольцев" для уборки территории - градоназначенные организации по чистоте и порядку конечно же не успеют убрать мусор с грунта ;)
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гостья

сегодня, 12:29
кому помнить, тот помнит и без всяких акций...а здесь похоже деревья спилили ,а сажать кому то надо
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