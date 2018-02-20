Липчанам предлагают участие во всенародных посадках Аллей, Парков и Садов Победы

Липецк примет участие в одной из самых масштабных акций Всенародного экологического движения – «Подари Земле Сад». Этот проект направлен на восстановление зелёных насаждений, сообщили в отделе охраны окружающей среды администрации города.

Организаторы движения предлагают в честь одного из главных праздников – Дня Победы - провести всенародные посадки Аллей, Парков и Садов Победы на территории всего региона. В Липецке планируют высадить более 3,5 тысячи деревьев и около 500 кустарников. Две тысячи деревьев должны украсить «Аллею Памяти» в парке Авиаторов. Ещё более тысячи – район Силикатных озер.

- Подобные акции не только сохраняют память о Великой Победе, о тех, кто, не жалея жизни, боролся за освобождение Родины, но и помогают почувствовать свою причастность к чему-то очень важному, к тому, что сейчас мы называем экологически грамотным будущим, - отметила начальник отдела охраны окружающей среды Татьяна Протасова.

Городские экологи приглашают всех липчан присоединиться к акции и помочь сделать наш город ещё более зелёным и благоустроенным.

Мероприятие проходит при поддержке администрации Липецка, структурных подразделений, городского лесничества, «Зеленхоза», движения «Зелёная Россия», Новолипецкого металлургического комбината, а также активных жителей.