В Липецкой области подвели итоги учета зимующих водоплавающих птиц

Орнитологи насчитали на водоемах региона боле 6 тысяч особей. Но эта картина далеко не полная.

Как сообщают в Липецком отделении Союза охраны птиц России, в учетах приняло участие 29 человек, которые смогли провести наблюдения в 44 точках на территории 11 административных районов Липецкой области, в Липецке и в Ельце, а также обследовать значительные участки некоторых рек.

Учеты начались 5 февраля и фактически закончились 14 февраля, в эти дни стояла при слабом ветре умеренно морозная погода с температурами от - 5 до -10º С. Ледовый покров на реках был близким к среднемноголетним показателям.

Учеты были проведены: в Грязинском, Данковском, Долгоруковском, Елецком, Задонском Краснинском, Лебедянском, Липецком, Становлянском, Усманском, Хлевенском районах, Липецке и Ельце.

В дни учетов были обследованы участки рек Дон, Воронеж, Сосна, Красивая Меча, Матыра, Байгора, Усмань, Двуречка, Пальна, Семенёк, Хмелинка, Кузьминка, Липовка, Полевая Излегоща, ручьёв Тальчик, Семёновский, Лялинский, а также пруды-отстойники НЛМК.

Всего во время проведения учётов было насчитано 6068 особей водных и околоводных птиц, относящихся к 15 видам (в т.ч. из поганковых: чомга - 1, черношейная поганка – 1, серощёкая поганка – 1; из утиных: кряква - 5374, свиязь – 2, хохлатая чернеть – 14, красноголовый нырок – 10, обыкновенный гоголь – 472, синьга – 2, большой крохаль – 164, луток – 11, из чайковых: хохотунья – 11, сизая чайка – 3; из пастушковых: лысуха – 1, пастушок - 1).

«Несомненно, мы смогли сделать в феврале 2018 года много и полученные результаты - свидетельство этому. Однако, и это естественно, хотелось бы большего. Даже беглый взгляд на карту показывает, что остались значительные не исследованные «белые» пятна. Отсутствуют данные о зимовках птиц в верховьях Дона, где в районе сел Полибино, Долгое, Бигильдино и прилегающих к ним участках они обязательно должны быть! Нет данных и с больших участков рек Сосна (особенно в районе села Чернава и, ниже, до Ельца) и Красивая Меча (в т.ч. в районе сел Бибиково и Большой Верх)», сообщают орнитологи. «Совершенно неизвестна ситуация на Олыме и Кшени и их притоках, а также на большинстве малых рек и ручьев, протекающих в западной части области и по своим гидрологическим особенностям вполне пригодных для зимовок уток. Среди них – притоки Дона Вязовня, Каменка, Снова, Репец, притоки Красивой Мечи – Птань и оба Семенька, притоки Сосны - Чернава, Ясенок, Свишня, Паниковец, Воргол, Воронец... Зимовки уток предполагаются и на реках Чаплыгинского района, в т.ч. на Ранове и Рясах – Становой, Ягодной, Раковой и Гущиной, однако никаких сведений об этом нет. Наиболее крупное место зимовок водоплавающих и околоводных птиц в нашей области существует (и давно уже известно орнитологам) в пределах города Липецка на термальных прудах-отстойниках Новолипецкого металлургического комбината и близко лежащих к ним незамерзающих участках рек Воронеж и Липовка. Однако южнее Липецка, ниже сбросов вод с городских очистных сооружений, Воронеж не замерзает на многие километры, и состояние зимовок птиц там совершенно не изучено. Понятно, что получение более детальных сведений о зимовках в нашей области водоплавающих и околоводных птиц – задача будущего, и для ее решения требуется приложения усилий всех нас. Поэтому, завершив учеты этого года, следует задуматься о том, как организовать их в следующем, 2019 году. Несомненно, они должны быть…»

Фото: vk.com/rbcu_lip48