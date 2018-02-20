В Липецке в день выборов пройдёт день единых действий

18 марта двери всех общеобразовательных учреждений будут открыты для жителей города.

18 марта во всех школах города пройдет очередной день единых действий в рамках городской воспитательной акции «Мой выбор – будущее России!». Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, образовательные учреждения гостеприимно распахнут свои двери для липчан, которые смогут стать участниками проектов «Концерты, конкурсы, смотры, фестивали», «Кружки и секции», «Профессиональное тестирование школьников», «Формирование комфортной городской среды» и фотоконкурса «Всей семьей – на выборы».



Проект «Концерты, конкурсы, смотры, фестивали», который будет проходить во всех общеобразовательных учреждениях, предусматривает проведение различных мероприятий, включающих творческие выступления учащихся и педагогов. Самым масштабным из них станет вокальный конкурс «О героях былых времен», который будет проводится в формате битвы хоров. Хоры, победители школьного этапа конкурса, примут участие в дне единых действий 9 мая – большом концерте ко дню Великой Победы. В реализации проекта примут участие учреждения, подведомственные департаменту культуры.



К столетию системы дополнительного образования в России приурочен проект «Кружки и секции», в рамках которого в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования планируется демонстрация интеллектуальных, творческих и спортивных достижений учащихся. В образовательных учреждениях будут организованы выставки, ярмарки, спортивные эстафеты. В реализации этого проекта примут участие учреждения департамента по физической культуре и спорту.



В рамках проекта «Профессиональное тестирование школьников» в 5 общеобразовательных учреждениях запланированы мероприятия, призванные помочь старшеклассникам определиться с дальнейшим выбором профессии.



В ходе проекта «Формирование комфортной городской среды» липчанам предстоит проголосовать за понравившуюся идею благоустройства родного города.



Семейные команды приглашаются к участию в городском фотоконкурсе «Всей семьей – на выборы!». Для этого необходимо представить фотоснимок, сделанный на избирательном участке. Жюри будет оценивать информативность, качество, эстетичность, оригинальность фоторабот.



18 марта двери всех общеобразовательных учреждений будут открыты для жителей города. Проведение дня единых действий позволит липчанам реализовать свои творческие способности и проявить социальную активность.



Фото doal.ru