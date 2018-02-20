Общество

вчера, 20:39

В Липецке в день выборов пройдёт день единых действий

64 1039
#образование
В Липецке в день выборов пройдёт день единых действий

18 марта двери всех общеобразовательных учреждений будут открыты для жителей города.

18 марта во всех школах города пройдет очередной день единых действий в рамках городской воспитательной акции «Мой выбор – будущее России!». Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, образовательные учреждения гостеприимно распахнут свои двери для липчан, которые смогут стать участниками проектов «Концерты, конкурсы, смотры, фестивали», «Кружки и секции», «Профессиональное тестирование школьников», «Формирование комфортной городской среды» и фотоконкурса «Всей семьей – на выборы».

Проект «Концерты, конкурсы, смотры, фестивали», который будет проходить во всех общеобразовательных учреждениях, предусматривает проведение различных мероприятий, включающих творческие выступления учащихся и педагогов. Самым масштабным из них станет вокальный конкурс «О героях былых времен», который будет проводится в формате битвы хоров. Хоры, победители школьного этапа конкурса, примут участие в дне единых действий 9 мая – большом концерте ко дню Великой Победы. В реализации проекта примут участие учреждения, подведомственные департаменту культуры.

К столетию системы дополнительного образования в России приурочен проект «Кружки и секции», в рамках которого в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования планируется демонстрация интеллектуальных, творческих и спортивных достижений учащихся. В образовательных учреждениях будут организованы выставки, ярмарки, спортивные эстафеты. В реализации этого проекта примут участие учреждения департамента по физической культуре и спорту.

В рамках проекта «Профессиональное тестирование школьников» в 5 общеобразовательных учреждениях запланированы мероприятия, призванные помочь старшеклассникам определиться с дальнейшим выбором профессии.

В ходе проекта «Формирование комфортной городской среды» липчанам предстоит проголосовать за понравившуюся идею благоустройства родного города.

Семейные команды приглашаются к участию в городском фотоконкурсе «Всей семьей – на выборы!». Для этого необходимо представить фотоснимок, сделанный на избирательном участке. Жюри будет оценивать информативность, качество, эстетичность, оригинальность фоторабот.

18 марта двери всех общеобразовательных учреждений будут открыты для жителей города. Проведение дня единых действий позволит липчанам реализовать свои творческие способности и проявить социальную активность.

Фото doal.ru
64 1039
#образование

Комментарии (64)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Путин

сегодня, 01:30
Вы можете дружно не ходить! А я пойду! И заберу всё 170% голосов!
ответить

Интересен результат)))))

сегодня, 01:27
А если все дружно непойдут на выборы ))))))))))) что будет?????
ответить

Макс

сегодня, 00:57
дешевую водяру в буфеты - и на выборы придет 99% избирателей
ответить

ишь ,ты ,на выборы они не пойдут

сегодня, 00:54
будем выгонять на выборы в пинки ,штыками и прикладами автоматов !
ответить

ребята в ремнях

сегодня, 00:52
не пойдете на самоперевыборы - за вами придут
ответить

в отдельно взятой стране

сегодня, 00:49
вот что значит вовремя не расстрелять банду Ельцина
ответить

Гость

сегодня, 00:37
Вот не пойму я одного , почему на выборах в Госдуму была явка в 14 % , а сейчас она должна быть больше что-ли ? Бред какой то
ответить

Х

сегодня, 00:08
Бред какой-то.Без то грамм не разберёшься с этим проектом. И вообще нужен он, деньги лишнии?
ответить

Svetik

вчера, 23:53
Психиатр: "У запутенских шизофреников уже начинается весеннее обострение" ---- Судя по комментариям, у противников ВВП хроническое устойчивое круглогодичное обострение.
ответить

Просто Виктор

вчера, 23:45
Что курят наши Тярбунские укурки?Каламбур) Какой день единых действий? Избирательные участки находятся в школах и этот бардак там же будет? Чем больше неразберихи, тем легче мухлевать.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В Липецкой области подвели итоги учета зимующих водоплавающих птиц
#птицы #подсчет
В Липецкой области подвели итоги учета зимующих водоплавающих птиц

вчера, 22:37

Общество
Гражданка Литвы ищет отца в Липецкой области
#поиск #розыск
14
Гражданка Литвы ищет отца в Липецкой области

вчера, 20:38

Общество
В магазинах снова обнаружили гнилые и просроченные продукты
#просрочка #торговля
4
В магазинах снова обнаружили гнилые и просроченные продукты

вчера, 20:27

Общество
Все липчане смогут летом увидеть авиашоу
#авиашоу #авиация #День города
17
Все липчане смогут летом увидеть авиашоу

вчера, 19:25

Общество
Сергей Иванов 5-й в медиарейтинге мэров городов ЦФО
#рейтинг
21
Сергей Иванов 5-й в медиарейтинге мэров городов ЦФО

вчера, 17:59

Общество
Карантин уходит из школ Липецка
#Карантин
9
Карантин уходит из школ Липецка

вчера, 16:20

Общество