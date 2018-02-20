Общество
вчера, 20:27
В магазинах снова обнаружили гнилые и просроченные продукты
4 799
На этот раз нарушения выявили в Данковском районе.
Сегодня при проведении информационно-аналитического наблюдения в двух магазинах Данковского района из 9 проведенных выявлены факты нарушений требований санитарного законодательства и Правил продажи отдельных видов товаров.
Так, в одном из магазинов на улице Зеленая села Баловнево с истекшим сроком годности в продаже находились продукты питания, а в другом магазине - на улице Лебедянская села Тёплое обнаружили не только продукты с истекшим сроком годности, также с признаками порчи и гнили реализовывалась хурма.
Продукция с истекшим сроком годности была незамедлительно снята с реализации. Результаты информационно-аналитического наблюдения направлены в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области для принятия мер реагирования.
Фото http://liptorg-cp.ru
Так, в одном из магазинов на улице Зеленая села Баловнево с истекшим сроком годности в продаже находились продукты питания, а в другом магазине - на улице Лебедянская села Тёплое обнаружили не только продукты с истекшим сроком годности, также с признаками порчи и гнили реализовывалась хурма.
Продукция с истекшим сроком годности была незамедлительно снята с реализации. Результаты информационно-аналитического наблюдения направлены в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области для принятия мер реагирования.
Фото http://liptorg-cp.ru
4 799
В покупайку
Люди не свиньи, но питание похоже
Х
Гость