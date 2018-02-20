Общество

вчера, 20:27

В магазинах снова обнаружили гнилые и просроченные продукты

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#просрочка #торговля

На этот раз нарушения выявили в Данковском районе.

Сегодня при проведении информационно-аналитического наблюдения в двух магазинах Данковского района из 9 проведенных выявлены факты нарушений требований санитарного законодательства и Правил продажи отдельных видов товаров.

Так, в одном из магазинов на улице Зеленая села Баловнево с истекшим сроком годности в продаже находились продукты питания, а в другом магазине - на улице Лебедянская села Тёплое обнаружили не только продукты с истекшим сроком годности, также с признаками порчи и гнили реализовывалась хурма.

Продукция с истекшим сроком годности была незамедлительно снята с реализации. Результаты информационно-аналитического наблюдения направлены в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области для принятия мер реагирования.

Фото http://liptorg-cp.ru
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#просрочка #торговля

Комментарии (4)

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В покупайку

сегодня, 01:28
Гость, зайди вообще трешшшш увидешь
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Люди не свиньи, но питание похоже

сегодня, 00:52
Гниль и гниль, снова и снова, похоже этому в магазинах не будет конца, потому что наказать их не могут как следует, и пользуясь беспомощностью надзорных органов, это беспредел с продуктами питания повторяется вновь и вновь.
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Х

сегодня, 00:12
Вот, вот. Такой товар и не исчезал. А то, снова.
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Гость

вчера, 22:54
Снова!!! Да я их часто то в магните вижу, то в пятёре, то в перекрёстке!!!
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