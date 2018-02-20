Все липчане смогут летом увидеть авиашоу

Праздник авиации состоится на Набережной.

Грандиозный праздник к 100-летию военной липецкой авиации состоится летом на Набережной. Он пройдет в канун торжеств по случаю Дня города и Дня металлургов в Липецке. Об этом на празднике, приуроченном ко Дню защитника Отечества, сообщил глава липецкого авиацентра генерал-лейтенант Юрий Сушков.



- Праздник для липчан, для металлургов, состоится на Набережной в июле. Мы планируем провести большой воздушный показ. В небо Липецка поднимутся все пилотажные группы России — и «Стрижи», и «Русские витязи», и «Соколы России», и на современных вертолетах «Беркуты», - перечислил Юрий Сушков.



Напомним, отсчет истории военной авиации Липецка начался 4 ноября 1918 года. В этот день на городском ипподроме приземлился первый боевой самолет из эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец», пилотируемый Башко И.С. В гражданскую войну её самолеты вели боевые действия на Южном фронте против войск генерала Деникина. С того времени городская окраина постепенно превратилась в один из крупнейших аэроузлов России. В этой части началась служба прославленного полярного летчика из плеяды первых семи Героев Советского Союза – участников челюскинской эпопеи 1934 года – липчанина Водопьянова М.В.