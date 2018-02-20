Общество

вчера, 19:25

Все липчане смогут летом увидеть авиашоу

17 7366
#авиашоу #авиация #День города
12
Все липчане смогут летом увидеть авиашоу

Праздник авиации состоится на Набережной.

Грандиозный праздник к 100-летию военной липецкой авиации состоится летом на Набережной. Он пройдет в канун торжеств по случаю Дня города и Дня металлургов в Липецке. Об этом на празднике, приуроченном ко Дню защитника Отечества, сообщил глава липецкого авиацентра генерал-лейтенант Юрий Сушков.

- Праздник для липчан, для металлургов, состоится на Набережной в июле. Мы планируем провести большой воздушный показ. В небо Липецка поднимутся все пилотажные группы России — и «Стрижи», и «Русские витязи», и «Соколы России», и на современных вертолетах «Беркуты», - перечислил Юрий Сушков.

Напомним, отсчет истории военной авиации Липецка начался 4 ноября 1918 года. В этот день на городском ипподроме приземлился первый боевой самолет из эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец», пилотируемый Башко И.С. В гражданскую войну её самолеты вели боевые действия на Южном фронте против войск генерала Деникина. С того времени городская окраина постепенно превратилась в один из крупнейших аэроузлов России. В этой части началась служба прославленного полярного летчика из плеяды первых семи Героев Советского Союза – участников челюскинской эпопеи 1934 года – липчанина Водопьянова М.В.
17 7366
#авиашоу #авиация #День города
12

Комментарии (17)

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Без бомбометания какое шоу ?

сегодня, 00:55
Липчане это увидят только в середине лета, а сирийцы видят такое шоу каждый день.
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Видел в начале 2000...

вчера, 23:47
Да действительно,я тоже думаю,что лучше бы было если авиашоу проходило на аэродроме...а не в городе,когда весь пипецк будет в жаре и пробках...
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я против

вчера, 23:26
Что за бред ! Авиашоу должно проходить на военном аэродроме, а не на Набережной в центре города ! Вы там совсем * ?
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Allah Limando

вчера, 23:09
тоесть вы хотите сказать, что все пол миллиона липчан доживут ?
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Теперь

вчера, 21:47
с нетерпением буду ждать лето, последний раз, авиошоу наблюдала в 2000 году , ещё ребенком , теперь , когда есть свой ребенок , хочется , чтобы и он увидел это зрелище
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Швондер

вчера, 21:27
....целых 11 секунд липчане смогут любоваться пролетающими мимо них в Москву на шоу самолетами. А потом утрут слезу радости и пойдут смотреть по зомбоящику или на Ютуб 30 минутное шоу этих самых самолетов. Эх, липчане........
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Алекс

вчера, 21:01
Наконец-то. Давно пора. Это зрелище будет классное.
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ПЗРК

вчера, 20:45
Научите своих героев от меня уходить! Пусть, хотя бы, тепловухи не забывают отстреливать... И на гранатах сэкономят.
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макс

вчера, 20:11
Пусть они залпами фейерверков постреляют.
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фф

вчера, 20:09
только на завод не падайте, там злые педаллурги сидят и ждут парашютистов с железными прутами в касках
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