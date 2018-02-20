Общество

вчера, 17:59

Сергей Иванов 5-й в медиарейтинге мэров городов ЦФО

21 816
#рейтинг
Сергей Иванов 5-й в медиарейтинге мэров городов ЦФО

Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Центрального федерального округа за январь 2018 года.

В медиарейтинг вошли действующие первые лица столиц субъектов Центрального ФО на период составления рейтинга. При подсчете рейтинга персоны учитывался период ее нахождения в последней фактической должности.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 43 400 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

Мэр Липецка Сергей Иванов в результате занял 5 место медиарейтинга.

Первым стал глава Ярославля Владимир Слепцов, вторым - мэр Воронежа Вадим Кстенин.

21 816
#рейтинг

Комментарии (21)

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Сокод

сегодня, 00:47
Какое место с какого конца для недееспособного коррупционера
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.

вчера, 23:28
А с такого ! С какого станет ГУБЕРОМ !!!
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всем

вчера, 23:07
с какого перепоя колхозник, которого никто НЕ ВЫБИРАЛ стал мэром? Если он "мер", тогда я Император галактики
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Калдырь

вчера, 23:02
Выше головы не прыгнешь, Не согласен с Вами, более чем на лаборанта он не тянет
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Выше головы не прыгнешь

вчера, 22:39
Ну, не тянет Серёга на мэра, никак. Его уровень - директор элеватора.
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гость 555

вчера, 22:30
Мы потомственное косое безродное сволочьё непонятного происхождения агитируем, поддерживаем, голосуем только за медвепута и ФАШИСТСКУЮ банду единожуликов и единоворов, в тоже время носим забугорное шмотье и возим свои вонючие рваные жопы в инотазах, но обвиняем русских в измене Родине и в политической проституции.
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48.

вчера, 22:19
Гость 555 тынаверное тоже чушок тербунский лихаблюд.
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Житель

вчера, 22:02
Государство выделяло 1 миллиар на дороги что он сделал? Переложил и так хорошую плитку и везде бордюры меняет. За эти деньги мог целый округ комплексно отремонтировать с фундаментом.. А в этом денег им не дали так как не ремонтируют
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НАМ ДО ПИ

вчера, 21:43
ЗДЫ СОБСВЕННО НА КАКОМ МЕСТЕ . В ГОРОДЕ НИЧЕГО В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ НЕ МЕНЯЕТСЯ
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гость 555

вчера, 21:42
Тербунского ворье . , научись писать сначала...ты то что сделал для людей неуч диванный!
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