вчера, 17:59
Сергей Иванов 5-й в медиарейтинге мэров городов ЦФО
Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Центрального федерального округа за январь 2018 года.
В медиарейтинг вошли действующие первые лица столиц субъектов Центрального ФО на период составления рейтинга. При подсчете рейтинга персоны учитывался период ее нахождения в последней фактической должности.
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 43 400 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
Мэр Липецка Сергей Иванов в результате занял 5 место медиарейтинга.
Первым стал глава Ярославля Владимир Слепцов, вторым - мэр Воронежа Вадим Кстенин.
Сокод
.
всем
Калдырь
Выше головы не прыгнешь
гость 555
48.
Житель
НАМ ДО ПИ
гость 555