Происшествия

вчера, 17:33

В Крутых Хуторах сгорел Chevrolet Lanos

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#пожар
В Крутых Хуторах сгорел Chevrolet Lanos

Автомобиль сгорел вместе с надворной постройкой

В 13:09  в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании надворной постройки в Липецком районе, селе Крутые Хутора, на ул. Целинная, д.6.

В результате загорания огнем уничтожена надворная постройка и автомобиль Chevrolet  Lanos. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
2 1100
#пожар

Комментарии (2)

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Анус хохломобиль моторс.

вчера, 20:28
Это такое Г .
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скорбь

вчера, 19:42
Жалко анус....
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