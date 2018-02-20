В Крутых Хуторах сгорел Chevrolet Lanos

Автомобиль сгорел вместе с надворной постройкой

В 13:09 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании надворной постройки в Липецком районе, селе Крутые Хутора, на ул. Целинная, д.6.



В результате загорания огнем уничтожена надворная постройка и автомобиль Chevrolet Lanos. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.