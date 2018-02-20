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вчера, 18:14
Липецкая вечЁрка: ЧП на празднике, BMW в парапете и обесцененный Roshen
Предлагаем вам обзор самых интересных и обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-пользователей в понедельник, 19 февраля.
Больше всего внимания липчане уделили деталям мнения руководства об активах липецкой фабрики Roshen. Вячеслав Москалевский, президент кондитерской корпорации Roshen, снова заговорил о липецкой фабрике как о груде металла.
Не меньше липчан в понедельник взволновала новость про ночное ДТП. Столкновение "БМВ-Х5" с гранитным парапетом произошло около остановки «Пл. Петра Великого».
Активный отклик получила заметка насчет ЧП на Масленице в Нижнем парке. «На спортплощадке неадекватные взрослые вопреки предупреждениям подсаживали детей на спортинвентарь, чтобы те видели сожжение чучела Зимы. Были, кажется, пьяны и родители ребенка, свалившегося с турника - очевидно, мальчик не мог крепко держаться за турник в плотных рукавичках».
Живое обсуждение развернулось по теме трагедии в Черемушках. Мужчину вывели из медикаментозной комы. Его жизнь вне опасности. Врачи пока не разрешают проводить с их пациентом следственные действия. Напомним, что ночью 17 февраля в селе Черемушки Липецкого района произошла трагедия, в причинах которой будет разбираться следствие: глава семейства нанес 47-летней жене и 14-летней дочери множественные колото-резаные раны, от которых те скончались.
Тем временем немало противоречивых эмоций у липчан сегодня вызвало сообщение про заезды у «Ашана». Свои умения уходить в управляемый занос продемонстрировали участники движения «Боевая классика», то есть водители ВАЗов. Четыре автомобилиста кружили по парковке и «валили боком».
Больше всего внимания липчане уделили деталям мнения руководства об активах липецкой фабрики Roshen. Вячеслав Москалевский, президент кондитерской корпорации Roshen, снова заговорил о липецкой фабрике как о груде металла.
Не меньше липчан в понедельник взволновала новость про ночное ДТП. Столкновение "БМВ-Х5" с гранитным парапетом произошло около остановки «Пл. Петра Великого».
Активный отклик получила заметка насчет ЧП на Масленице в Нижнем парке. «На спортплощадке неадекватные взрослые вопреки предупреждениям подсаживали детей на спортинвентарь, чтобы те видели сожжение чучела Зимы. Были, кажется, пьяны и родители ребенка, свалившегося с турника - очевидно, мальчик не мог крепко держаться за турник в плотных рукавичках».
Живое обсуждение развернулось по теме трагедии в Черемушках. Мужчину вывели из медикаментозной комы. Его жизнь вне опасности. Врачи пока не разрешают проводить с их пациентом следственные действия. Напомним, что ночью 17 февраля в селе Черемушки Липецкого района произошла трагедия, в причинах которой будет разбираться следствие: глава семейства нанес 47-летней жене и 14-летней дочери множественные колото-резаные раны, от которых те скончались.
Тем временем немало противоречивых эмоций у липчан сегодня вызвало сообщение про заезды у «Ашана». Свои умения уходить в управляемый занос продемонстрировали участники движения «Боевая классика», то есть водители ВАЗов. Четыре автомобилиста кружили по парковке и «валили боком».