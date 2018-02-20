Культура

вчера, 17:05

В гости к липам придут топоры

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#выставка #музей
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В гости к липам придут топоры

«Топоры в гостях у Липы» - выставка с таким названием пройдет в музее народного и декоративно-прикладного искусства

21 февраля в 16:00 в Липецком музее народного и декоративно-прикладного искусства состоится открытие юбилейной выставки «Топоры в гостях у Липы» известного воронежского художника и скульптора Сергея Ивановича Горшкова.

Как сообщают в музее, Сергей Горшков – художник, книжный график, но прежде всего скульптор. Среди разнообразия материала, с которым работает мастер, любимым является дерево. В деревянных скульптурах Сергея Горшкова сливаются народные традиции и современное искусство: среди сюжетов скульптур как ангелы и фигуры, напоминающие святых, так и скульптуры, изображающие морковку, топор и другие неожиданные предметы. Как отмечают искусствоведы, работая с деревом, Сергей Горшков будто возвращает ему изначальную, сакральную суть древа-жизни, и напоминает об этом зрителю. Сам же автор считает свое искусство, в том числе и деревянные скульптуры – путешествием в нереальный, волшебный мир. В своем творчестве, как и в жизни, художник ищет приключений, новых тем и материалов, совершает путешествия и находит сокровища. А проводником для зрителя в этих путешествиях является наивный стиль, примитивизм, позволяющий традиции и поп-арту существовать в гармонии.

На открытии выставки у посетителей будет возможность взаимодействия с арт-объектами: каждый сможет расколоть орехи с помощью деревянных щелкунчиков, а также создать портрет с помощью трафарета.

Выставка «Топоры в гостях у Липы» посвящена юбилею художника и задумана как экспозиция небольшого персонального музея, отражающего разные этапы жизни и творчества автора, его творческие удачи и эксперименты. В экспозиции будут представлены деревянная скульптура, графические, ювелирные работы.

Художник родился и вырос в Воронеже, в 1977 году закончил Пензенское художественное училище им. К.А.Савицкого. Сергей Горшков является участником множества персональных и коллективных выставок, арт-директором галереи современного искусства «Х.Л.А.М» (расшифровывается как Художники, Литераторы, Артисты, Музыканты), одним из основателей арт-резиденции «Дивногорье», расположенной в верховьях реки Дон.

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#выставка #музей
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Комментарии (2)

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Результат

вчера, 17:48
Получилась плаха
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Дед

вчера, 17:27
Однако топоры насажены не очень, "топорно".При желании Сергея Ивановича могу подучить, на то я и дед.Прошу прощенья, совсем стал не скромный.
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