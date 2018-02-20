Происшествия

вчера, 16:50

Слесарь обманул жительницу Грязей

6 1877
#мошенничество #суд
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Слесарь обманул жительницу Грязей

Мужчину обвинили в мошенничестве.

Мировой судья СУ №2 Грязинского района рассмотрел материалы уголовного дела по обвинению в мошенничестве слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования 2-го разряда АО «Газпром газораспределение Липецк». Мужчине вменили ответственность про ч.1 ст. 159 УК РФ.

Как указано в материалах суда, мужчина приехал в дом на улице 2-а Чапаева на вызов. Специалист решил поживиться за счет проживающей там женщины. Он намеренно обманул грязинку и выманил у нее 3 200 рублей. Его обоснованием стало то, что женщине необходимо оформить документы на газовое оборудование. Хотя никаких полномочий на сбор денег с абонентов он не имел. Мужчина забрал себе всю сумму и распорядился средствами по своему усмотрению.

Впрочем, слесарю не пришлось ответить за мошенничество перед законом. В суде потерпевшая ходатайствовала о прекращении уголовного дела, так как обвиняемый возместил ей и материальный, и моральный вред. Аналогичное заявление сделал и сам слесарь. Суд постановил прекратить уголовное дело.
6 1877
#мошенничество #суд
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Комментарии (6)

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скотник

сегодня, 00:43
слесарь_мерзость позорная! так в народе нельзя! он что себя чиновником возамнил?! только им можно народ грабить! немедлено осудить этого человека!
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Надо знать историю

вчера, 22:28
В Горгазе такую схему применяет не одно поколение слесарей.При Кукине она уже работала.И все об этом знают. И все прогарают
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WAX

вчера, 21:25
Срочно принять к единоросам такие кадры там нужны.
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Химик

вчера, 20:45
Слесарь-чмо!
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Ч.

вчера, 19:37
Слесарю не простительно обманывать .Обман -удел олигархов . Необходимо повинится перед человеком.
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хунь дзынь тао

вчера, 17:33
Разве это называется обманул??? Это он просто Н.А.Е.Б.А.Л!!!!!!!!!!!!!!!!
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