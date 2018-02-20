Слесарь обманул жительницу Грязей

Мужчину обвинили в мошенничестве.

Мировой судья СУ №2 Грязинского района рассмотрел материалы уголовного дела по обвинению в мошенничестве слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования 2-го разряда АО «Газпром газораспределение Липецк». Мужчине вменили ответственность про ч.1 ст. 159 УК РФ.



Как указано в материалах суда, мужчина приехал в дом на улице 2-а Чапаева на вызов. Специалист решил поживиться за счет проживающей там женщины. Он намеренно обманул грязинку и выманил у нее 3 200 рублей. Его обоснованием стало то, что женщине необходимо оформить документы на газовое оборудование. Хотя никаких полномочий на сбор денег с абонентов он не имел. Мужчина забрал себе всю сумму и распорядился средствами по своему усмотрению.



Впрочем, слесарю не пришлось ответить за мошенничество перед законом. В суде потерпевшая ходатайствовала о прекращении уголовного дела, так как обвиняемый возместил ей и материальный, и моральный вред. Аналогичное заявление сделал и сам слесарь. Суд постановил прекратить уголовное дело.