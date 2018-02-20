Общество

вчера, 16:15

Проверки липецких работодателей завершились крупными штрафами

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#штраф
Проверки липецких работодателей завершились крупными штрафами

Почти полмиллиона выплатят недобросовестные работодатели в доход государства

За прошедшую неделю государственными инспекторами труда проведено 24 проверки соблюдения работодателями трудового законодательства, выявлено 29 нарушений, на устранение которых выдано работодателям 8 обязательных для исполнения предписаний.

14 должностных и юридических лиц по итогам проверок привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 458 тысяч рублей.

Рассмотрено 75 обращений граждан, завершено расследование 1 несчастного случая на производстве, сообщили в Госинспекции труда Липецкой области.

6 1625
#штраф

Комментарии (6)

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Житель

сегодня, 00:02
На ООО Строительная компания ген директор Бойцов ОВ который не выплачивает зп нам сказали что повлиять они не могут вот вам и трудовая инспекция
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Максим

вчера, 23:23
НЛМК нельзя проверить там всё только полезное для людей! Всё для онкологии, да и хозяин ВВП анекдоты травит! Какие проверки?
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SOS

вчера, 22:41
Травля продолжается. Задача пополнить дырявый бюджет.
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Бульба

вчера, 18:07
Они только ИП могут гонять..Которые сами себя кормят и ни чего от государства не просят...
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Так-так

вчера, 16:55
А РЕМИЗ проверить не собираются? Полный беспредел!!!!
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Вован

вчера, 16:28
когда на НЛМК порядок наведёте? Ничего не меняется (в плане вредностей), а отпуска сокращаются, вредность снимается.С какого перепуга? как была гарь и пыль, так они и остались.
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