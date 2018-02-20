Проверки липецких работодателей завершились крупными штрафами

Почти полмиллиона выплатят недобросовестные работодатели в доход государства

За прошедшую неделю государственными инспекторами труда проведено 24 проверки соблюдения работодателями трудового законодательства, выявлено 29 нарушений, на устранение которых выдано работодателям 8 обязательных для исполнения предписаний.

14 должностных и юридических лиц по итогам проверок привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 458 тысяч рублей.

Рассмотрено 75 обращений граждан, завершено расследование 1 несчастного случая на производстве, сообщили в Госинспекции труда Липецкой области.