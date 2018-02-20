Общество

вчера, 16:13

В Липецке признали банкротом безработного учредителя фирм

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#банкротство #долг #суд
В Липецке признали банкротом безработного учредителя фирм

Компании уже прекратили свою деятельность.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение о признании банкротом жителя регионального центра. Ведомство признало финансовую несостоятельность 44-летнего экс-бизнесмена и ввело процедуру реализации имущества.

Как указано в решении суда, о своем банкротстве мужчина заявил в суд сам. Заявление было подано в октябре прошлого года. Липчанин указал, что за ним числятся кредиты на 10,8 млн рублей. Кроме того, мужчина должен по обязательным платежам порядка 140 000 рублей. Но расплатиться со счетами липчанин не может. С ноября 2017 года ему даже пришлось встать на учет в центр занятости, постоянных доходов, как и работы, у него не оказалось. Хотя мужчина выступает учредителем двух фирм — по розничной торговле текстиле и реализации бытовых товаров. Правда, обе уже прекратили свою деятельность.

Теперь конкурсный управляющий банкрота должен будет реализовать с торгов единственное известное имущество экс-бизнесмена. Это земельный участок в 2 200 квадратных метров в селе Малей. Доход от аукциона пойдет на погашение кредитов и обязательных платежей.
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#банкротство #долг #суд

Комментарии (6)

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знаток

сегодня, 00:47
этот банкрот с нашими законами обеспечил себе хорошую жизнь до старости!
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гостья

вчера, 19:35
за границей для людей банкротство - это крах, а у нас потом еще кредитов наберут
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вчера, 19:02
Объявление о банкротстве становится хорошим тоном.
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О

вчера, 18:23
злой обыватель, давайте всех посадим, но не забывайте что в таком случае рано или поздно и за Вами придут...
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Нда уж.....

вчера, 18:04
Кто бы меня банкротом признал,за сраную гондушку,еще 26 лет платить(((
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злой обыватель

вчера, 17:37
В США таких сажают года на два как минимум.
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