Банкет по случаю рождения внучек закончился преступлением

Счастливый дед забыл в гостях банковскую карту.

Октябрьский районный суд города Липецка рассмотрел уголовное дело по обвинению в краже За воровство перед законом предстала жительница Липецка. Ранее женщина судима не была.



Как указано в материалах суда, утром 10 июля новый приятель подсудимой решил отпраздновать рождение внучек. Посиделки решили устроить в квартире женщины, в доме на новых микрорайонах. Участниками домашнего банкета стали подсудимая, счастливый дед и их общий знакомый. В ходе возлияний у компании кончилось спиртное. Тогда новоявленный дед предложил хозяйке квартиры взять его банковскую карточку и сходить за добавкой. Мужчина написал пин-код к пластику на бумажке и отправил женщину за покупками.



Женщина вернулась со спиртным, положила карту и пароль на стол. В ходе банкета гости разошлись, а пьяная хозяйка уснула. Поздно вечером липчанка проснулась еще «под мухой». Она увидела, что зачинщик банкета оставил свою карту с пин-кодом и решила обчистить счет. Для этого она уговорила своего соседа снять деньги в банкомате на улице Катукова. С карты исчезли 20 500 рублей. Женщина продолжила банкет спиртным и шашлыком.



На следующий день владелец карты пришел домой к подсудимой за своим имуществом. Женщина не стала отрицать хищения средств с карты и вернула мужчине 16 000 рублей, так как 4 000 рублей она успела потратить на пиво, такси и мясо. В суде женщина признала свою вину.



Суд вынес обвинительный приговор. Женщину наказали годом условного заключения с испытательным сроком в два года.Преступницу освободили из под стражи в зале суда.