Происшествия

вчера, 15:55

Банкет по случаю рождения внучек закончился преступлением

18 6552
#внуки #кража
7
Банкет по случаю рождения внучек закончился преступлением

Счастливый дед забыл в гостях банковскую карту.

Октябрьский районный суд города Липецка рассмотрел уголовное дело по обвинению в краже За воровство перед законом предстала жительница Липецка. Ранее женщина судима не была.

Как указано в материалах суда, утром 10 июля новый приятель подсудимой решил отпраздновать рождение внучек. Посиделки решили устроить в квартире женщины, в доме на новых микрорайонах. Участниками домашнего банкета стали подсудимая, счастливый дед и их общий знакомый. В ходе возлияний у компании кончилось спиртное. Тогда новоявленный дед предложил хозяйке квартиры взять его банковскую карточку и сходить за добавкой. Мужчина написал пин-код к пластику на бумажке и отправил женщину за покупками.

Женщина вернулась со спиртным, положила карту и пароль на стол. В ходе банкета гости разошлись, а пьяная хозяйка уснула. Поздно вечером липчанка проснулась еще «под мухой». Она увидела, что зачинщик банкета оставил свою карту с пин-кодом и решила обчистить счет. Для этого она уговорила своего соседа снять деньги в банкомате на улице Катукова. С карты исчезли 20 500 рублей. Женщина продолжила банкет спиртным и шашлыком.

На следующий день владелец карты пришел домой к подсудимой за своим имуществом. Женщина не стала отрицать хищения средств с карты и вернула мужчине 16 000 рублей, так как 4 000 рублей она успела потратить на пиво, такси и мясо. В суде женщина признала свою вину.

Суд вынес обвинительный приговор. Женщину наказали годом условного заключения с испытательным сроком в два года.Преступницу освободили из под стражи в зале суда.
18 6552
#внуки #кража
7

Комментарии (18)

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Максим

вчера, 23:34
У моего соседа Дом сгорел полностью что то там не того было у него без разрешения строил,никак найти не могут Шерлоки. А тут пиво, мясо, такси! Ёпть рецидив чтобы о таком писать
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Это самое настоящее воровство

вчера, 21:20
гость, Если оставил карту,это же значит что чужие деньги снимать надо
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Химик

вчера, 20:42
Гниль кругом! А дед, наверное на тётке заработал.?
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Маргиналы с новых микрорайонов

вчера, 20:23
Нищеброды решили поесть-попить
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Бабка с косой

вчера, 20:14
деду на погремушки внучкам денег не осталось, вот за 4 косаря и написал кляузу
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Город

вчера, 19:49
Липчанин, ха-ха, дедушке-старому коню- с бабушкой надо д/р внука отмечать!
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гостья

вчера, 19:36
Какая мерзость, согласна
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Борщев а н

вчера, 19:02
Ну вы блин даёте, сперва угощал , вместе бухали , а потом в суд придурошный какой то!
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Хороший день

вчера, 18:44
Тоже мне банкет. Так и пишите-пьянка.
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Адвокат

вчера, 18:31
"Преступницу освободили из под стражи в зале суда". Она была арестована до суда за 4 000 р?
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