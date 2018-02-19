Происшествия

24 минуты назад

Пьяный дебошир переломал ребра дяде и приставив нож к горлу матери угрожал ей убийством

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#суд
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Пьяный дебошир переломал ребра дяде и приставив нож к горлу матери угрожал ей убийством

Мировым судьей Воловского судебного участка 24-летний житель с. Захаровка Воловского района признан виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 112 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Российской Федерации (угроза убийством).

Как установлено материалами уголовного дела,  21 ноября 2017 г. подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил своего родного дядю, причинив ему перелом ребра.   

Мать молодого человека попыталась остановить сына, но сама стала потерпевшей.

Приставив нож к шее матери, подсудимый стал угрожать ей убийством.

Учитывая агрессивное состояние сына, у женщины были все основания опасаться приведения угрозы в исполнение.

Испугавшись ответственности, подсудимый  скрылся с места жительства, не являлся по вызовам в суд,  в связи с чем был объвлен в розыск и в скором времени задержан сотрудниками полиции.

По результатам судебного слушания дела суд приговорил виновного к 1 году ограничения свободы.

В случае злостного уклонения осужденного от отбывания ограничения свободы, назначенного в качестве основного вида наказания, суд по представлению специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, может заменить неотбытую часть наказания лишением свободы из расчета один день лишения свободы за два дня ограничения свободы, сообщает прокуратура Липецкой области.

 

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#суд
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Комментарии (1)

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Я

13 минут назад
Стрелять надо на поражение при задержании таких уродов
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