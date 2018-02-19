Общество

30 минут назад

Владельцам снегоходов выписали 40 штрафов

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Владельцам снегоходов выписали 40 штрафов

Инспекторы выявили почти три десятка нарушений в ходе операции «Снегоход-2018»

Как сообщили в Гостехнадзоре по Липецкой области, началась последняя неделя профилактической операции «Снегоход-2018», стартовавшая 29 января 2018 года, направленная на обеспечение безопасности движения, техники безопасности и охраны окружающей среды при эксплуатации внедорожных мотосредств. 

За прошедшее время проверено 215 единиц мототранспортных средств, из них: 4 машины не были зарегистрированы в установленном порядке; 9 машины эксплуатировались с нарушением срока технического осмотра; 16 машин управлялись лицами, не имевшими удостоверения тракториста-машиниста (тракториста), а 6 лица не имели соответствующей разрешающей отметки; всего произведено штрафов по административным правонарушениям 40 на сумму 18300 рублей.

Фото: gtn-lipetsk.ru

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