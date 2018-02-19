В исправительных учреждениях Липецкой области прошли учения

По легенде антитеррористического учения, пришедший устраиваться на службу в УСФСИН, заложил бомбу

С по 16 февраля в подчинённых подразделениях УФСИН прошли тактико – строевые занятия по сигналу оповещения. В эти же дни, согласно плана мероприятий Федеральной службы исполнения наказаний по подготовке учреждений и органов уголовно-исполнительной системы к проведению в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, утвержденный директором ФСИН России, на объектах УИС Липецкой области прошли практические занятия, по отработке действий личного состава при возникновении угрозы совершения террористического акта (угроза взрыва).



В ходе тренировок отрабатывались не только различные варианты развития событий, но и эвакуация личного состава из административного здания. По легенде, самодельное взрывное устройство оставлялось на лестничном пролёте административных зданий гражданским лицом, пришедшими в отдел кадров для трудоустройства.



Помимо действий по своевременной эвакуации личного состава, отрабатывалось и оцепление территории, выдвижение штатных пожарных расчётов. В целом, сотрудники УИС Липецкой области с поставленными задачами по ликвидации угрозы взрыва справились успешно. Отметим, что подобные мероприятия в исправительных учреждениях области проходят регулярно. Это позволяет повысить антитеррористическую защищенность подразделений территориального УФСИН, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области.