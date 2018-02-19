Общество

сегодня, 13:26

В школе нашли крупу, которая может быть небезопасной

6 464
#Россельхознадзор

Определить производителя и сроки годности оказалось невозможным.

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Липецкой области, в ходе проведения плановой выездной проверки в отношении образовательного учреждения в Лев-Толстовском районе установлено, что в складе столовой на хранении находятся крупы в количестве 540 килограммов. Выявлены нарушения правил хранения крупы, а именно: крупа гречневая в количестве 5 килограммов, крупа пшено в количестве 7 килограммов, крупа рисовая в количестве 5 килограммов, были без этикеток (маркировочных ярлыков). Данная продукция, может быть небезопасной, так как определить наименование продукции,производителя и сроки годности оказалось невозможным.

Управление Россельхознадзора по Липецкой области обращает внимание ответственных должностных лиц бюджетных учреждений на необходимость исполнения требований законодательства. В соответствии с Федеральным законом «О качестве и безопасности пищевых продуктов», не могут находиться в обороте пищевые продукты, материалы, и изделия, которые не соответствуют требованиям нормативных документов, не имеют маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законом или нормативными документами.

По итогам проверки должностное лицо учреждения привлечено к административной ответственности. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
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#Россельхознадзор

Комментарии (6)

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Как гость
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uecb

19 минут назад
а почему дед колька киреев не пишет письмо в кгб ,он ведь раньше был силен в этом, этот старый ,которого никто не может обогнать
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Гость

32 минуты назад
эх, Россия, На каждом мешке с крупой есть ярлык и этот ярлык можно пришить к любому мешку с крупой... А что мясо,курицу и рыбу дают детям просроченную это никто не видит...
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WAX

38 минут назад
Когда же воздух на пробу возьмут хоть узнаем сколько гамна КЛМН туда выбрасывает.
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библиотекарша ленка

45 минут назад
и зачем я дура помогала выборы фальсифицировать
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эх, Россия

51 минуту назад
цирк, а причем здесь выборы? и какая тут отрава? не имеют маркировки, не значит что плохой продукт. Возможно купили напрямую у "сельхоза" без посредников, что бы и цена была нормальная без надбавок. А то что это сделка "бюрократическую машину" не устраивает, то это не мудрено... и Вас найдут за что наказать, работа у них такая...
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цирк

58 минут назад
вот что значит фальсификация выборов-это лояльность за отраву, которой кормят детей-суки
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