В школе нашли крупу, которая может быть небезопасной

Определить производителя и сроки годности оказалось невозможным.

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Липецкой области, в ходе проведения плановой выездной проверки в отношении образовательного учреждения в Лев-Толстовском районе установлено, что в складе столовой на хранении находятся крупы в количестве 540 килограммов. Выявлены нарушения правил хранения крупы, а именно: крупа гречневая в количестве 5 килограммов, крупа пшено в количестве 7 килограммов, крупа рисовая в количестве 5 килограммов, были без этикеток (маркировочных ярлыков). Данная продукция, может быть небезопасной, так как определить наименование продукции,производителя и сроки годности оказалось невозможным.



Управление Россельхознадзора по Липецкой области обращает внимание ответственных должностных лиц бюджетных учреждений на необходимость исполнения требований законодательства. В соответствии с Федеральным законом «О качестве и безопасности пищевых продуктов», не могут находиться в обороте пищевые продукты, материалы, и изделия, которые не соответствуют требованиям нормативных документов, не имеют маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законом или нормативными документами.



По итогам проверки должностное лицо учреждения привлечено к административной ответственности. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.