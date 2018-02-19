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Лавров призвал США «не играть с огнём» в Сирии‍

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#Лавров #Сирия #Россия #война
Лавров призвал США «не играть с огнём» в Сирии‍

Глава МИД России Сергей Лавров на открытии международного дискуссионного клуба «Валдай» призвал американскую сторону «не играть с огнём» в Сирии.

Москва с тревогой наблюдает за попытками США расчленить Сирию. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на открытии конференции "Россия на Ближнем Востоке: игра на всех полях" международного дискуссионного клуба "Валдай", - пишет "Российская газета".

Как отметил глава внешнеполитического ведомства, "опасения возникают при ознакомлении с теми планами, которые США начинают реализовывать прежде всего к востоку от Евфрата, на территориях между этой рекой и внешними границами Сирии с Ираком и Турцией".

Также Лавров подчеркнул, что заявления Вашингтона о борьбе с террористами и сохранении территориальной целостности Сирии как главных задачах "нуждаются в подтверждении конкретными делами".

Кроме того, министр призвал американцев "не играть с огнем", используя курдов для расчленения Сирии. По его словам, предпринятые американской стороной шаги уже привлекли к обострению отношений с Турцией и к военной операции турецких войск в районе Африна.

"Я еще раз призываю наших американских коллег не играть с огнем и выверять все свои шаги, исходя не из немедленных потребностей сегодняшней политической конъюнктуры, а исходя из долгосрочных интересов сирийского народа прежде всего и всех народов этого региона, включая, конечно же, курдов", - подчеркнул Лавров.
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#Лавров #Сирия #Россия #война

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