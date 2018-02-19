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Лавров призвал США «не играть с огнём» в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров на открытии международного дискуссионного клуба «Валдай» призвал американскую сторону «не играть с огнём» в Сирии.
Как отметил глава внешнеполитического ведомства, "опасения возникают при ознакомлении с теми планами, которые США начинают реализовывать прежде всего к востоку от Евфрата, на территориях между этой рекой и внешними границами Сирии с Ираком и Турцией".
Также Лавров подчеркнул, что заявления Вашингтона о борьбе с террористами и сохранении территориальной целостности Сирии как главных задачах "нуждаются в подтверждении конкретными делами".
Кроме того, министр призвал американцев "не играть с огнем", используя курдов для расчленения Сирии. По его словам, предпринятые американской стороной шаги уже привлекли к обострению отношений с Турцией и к военной операции турецких войск в районе Африна.
"Я еще раз призываю наших американских коллег не играть с огнем и выверять все свои шаги, исходя не из немедленных потребностей сегодняшней политической конъюнктуры, а исходя из долгосрочных интересов сирийского народа прежде всего и всех народов этого региона, включая, конечно же, курдов", - подчеркнул Лавров.