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В Амурской области изъяли первую поддельную двухтысячную купюру

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#Купюра #фальшивка
В Амурской области изъяли первую поддельную двухтысячную купюру

В Амурской области обнаружили первую поддельную двухтысячную купюру. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В Приамурье мужчина расплатился на автозаправочной станции фальшивой банкнотой нового образца номиналом в две тысячи рублей с изображением космодрома Восточный, возбуждено уголовное дело, - сообщает региональная прокуратура.

Как информирует надзорное ведомство, информация о фальшивке поступила в дежурную часть полиции от оператора заправки в селе Среднебелая Ивановского района Приамурья.

"Сотрудниками ОМВД России по Ивановскому району данная купюра была изъята. В ходе исследования было установлено, что она изготовлена не производством ФГУП "Гознак", а путем цветной струйной печати, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ (изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов ЦБ РФ)", — сообщает прокуратура Приамурья.

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом, - передает РИА-Новости.

Банк России представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей в середине октября 2017 года. Первыми их получили регионы, которые изображены на них — Дальний Восток и Крым. Российские банки завершают подготовку оборудования к приему новых купюр.
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#Купюра #фальшивка

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