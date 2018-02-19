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Помощник главы Якутии устроил дебош на борту самолета

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#Якутия #Москва #самолет #рейс #дебош
Помощник главы Якутии устроил дебош на борту самолета

Помощник главы Якутии Евгений Шигалов был снят с рейса Москва–Якутск за дебош в самолете «Аэрофлота».

Помощник главы Якутии Евгений Шигалов был снят с рейса Москва–Якутск за дебош в самолете «Аэрофлота». Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники близкие к авиакомпании.

Отмечается, что инцидент произошел 17 февраля. Шигалов отказался предъявить посадочный талон, а на просьбы бортпроводников реагировал нецензурной бранью. Также мужчина оскорбил членов экипажа и попытался проникнуть в кабину пилотов.

Факт нарушения был зафиксирован, на борт воздушного судна вызваны сотрудники полиции, пассажира сняли с рейса и доставили в дежурную часть линейного управления МВД РФ Шереметьева.

Самолет вылетел в Якутск с задержкой чуть более 1 часа.

Ранее СМИ сообщили о том, что глава Якутии Егор Борисов вел себя в самолете агрессивно.
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#Якутия #Москва #самолет #рейс #дебош

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