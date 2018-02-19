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Помощник главы Якутии устроил дебош на борту самолета
Помощник главы Якутии Евгений Шигалов был снят с рейса Москва–Якутск за дебош в самолете «Аэрофлота».
Помощник главы Якутии Евгений Шигалов был снят с рейса Москва–Якутск за дебош в самолете «Аэрофлота». Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники близкие к авиакомпании.
Отмечается, что инцидент произошел 17 февраля. Шигалов отказался предъявить посадочный талон, а на просьбы бортпроводников реагировал нецензурной бранью. Также мужчина оскорбил членов экипажа и попытался проникнуть в кабину пилотов.
Факт нарушения был зафиксирован, на борт воздушного судна вызваны сотрудники полиции, пассажира сняли с рейса и доставили в дежурную часть линейного управления МВД РФ Шереметьева.
Самолет вылетел в Якутск с задержкой чуть более 1 часа.
Ранее СМИ сообщили о том, что глава Якутии Егор Борисов вел себя в самолете агрессивно.
Отмечается, что инцидент произошел 17 февраля. Шигалов отказался предъявить посадочный талон, а на просьбы бортпроводников реагировал нецензурной бранью. Также мужчина оскорбил членов экипажа и попытался проникнуть в кабину пилотов.
Факт нарушения был зафиксирован, на борт воздушного судна вызваны сотрудники полиции, пассажира сняли с рейса и доставили в дежурную часть линейного управления МВД РФ Шереметьева.
Самолет вылетел в Якутск с задержкой чуть более 1 часа.
Ранее СМИ сообщили о том, что глава Якутии Егор Борисов вел себя в самолете агрессивно.