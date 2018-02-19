Общество

сегодня, 12:18

В женской колонии тоже праздновали Масленицу

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#Масленица
В женской колонии тоже праздновали Масленицу

В Усманской исправительной колонии №7, где отбывают наказание осуждённые женщины, прошли театрализованные гуляния под названием «Широкая Масленица».

В воскресенье, в костюмах скоморохов и народных сарафанах осуждённые провожали зиму и встречали долгожданную весну.

Организаторы мероприятия подготовили весёлые конкурсы, испекли блины. На плацу исправительного учреждения прошло целое представление с песнями и хороводами, где каждая желающая смогла поучаствовать в празднике.

Под балалайку и народные мелодии осуждённые женщины пели частушки, водили хороводы, играли в ручеёк, кушали блины. Праздник получился весёлым и ярким, все участники зарядились позитивным настроением и хорошими эмоциями. А в завершении мероприятия, по традиции сожгли чучело, сообщили в пресс-служба УФСИН России по Липецкой области.

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#Масленица

Комментарии (4)

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Просто Липецк

сегодня, 12:59
Чучело сожгли не начальника тюрьмы???
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нонка

сегодня, 12:51
Мне морковка досталась пупырчатая класс
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Охо-хо

сегодня, 12:35
От тюрьмы и от сумы не зарекайтесь...
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Праздник у девчат

сегодня, 12:24
Морковь выдавали не тертую!!!!!!!!!!!!!!
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