В женской колонии тоже праздновали Масленицу

В Усманской исправительной колонии №7, где отбывают наказание осуждённые женщины, прошли театрализованные гуляния под названием «Широкая Масленица».

В воскресенье, в костюмах скоморохов и народных сарафанах осуждённые провожали зиму и встречали долгожданную весну.

Организаторы мероприятия подготовили весёлые конкурсы, испекли блины. На плацу исправительного учреждения прошло целое представление с песнями и хороводами, где каждая желающая смогла поучаствовать в празднике.

Под балалайку и народные мелодии осуждённые женщины пели частушки, водили хороводы, играли в ручеёк, кушали блины. Праздник получился весёлым и ярким, все участники зарядились позитивным настроением и хорошими эмоциями. А в завершении мероприятия, по традиции сожгли чучело, сообщили в пресс-служба УФСИН России по Липецкой области.