Липецкий чиновник получил крупный штраф за контракты с единственным поставщиком

Такой режим поиска подрядчика признали ошибочным.

Руководитель УФАС по Липецкой области рассмотрела материалы административного расследования в отношении сотрудника ОГУП «Липецкий областной водоканал». Чиновник признал свою ответственность за нарушение, предусмотренное ч.2 ст. 7.29 КоАП РФ «Несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе и об условиях».



Как указано в документах УФАС, в 2017 году ОГУП «Липецкий областной водоканал» заключил ряд контрактов, связанных с развитием инфраструктуры предприятия и поставкой ресурса липчанам. Ряд тендеров для систем водоснабжения Доброго и Тербунов заказчик провел без конкурса и оформил отношения с единственным поставщиком. При исследовании ситуации УФАС выяснило, что для подобного режима проведения госзакупки не было чрезвычайных обстоятельств.



Должностное лицо было признано виновным в нарушении требований законов о закупках и наказано рублем. Чиновнику назначили штраф в половину от минимального наказания. Ему придется выплатить государству 25 000 рублей.