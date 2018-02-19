Общество

сегодня, 12:15

Липецкий чиновник получил крупный штраф за контракты с единственным поставщиком

6 1920
#тендер #закупка #нарушение #штраф
Липецкий чиновник получил крупный штраф за контракты с единственным поставщиком

Такой режим поиска подрядчика признали ошибочным.

Руководитель УФАС по Липецкой области рассмотрела материалы административного расследования в отношении сотрудника ОГУП «Липецкий областной водоканал». Чиновник признал свою ответственность за нарушение, предусмотренное ч.2 ст. 7.29 КоАП РФ «Несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе и об условиях».

Как указано в документах УФАС, в 2017 году ОГУП «Липецкий областной водоканал» заключил ряд контрактов, связанных с развитием инфраструктуры предприятия и поставкой ресурса липчанам. Ряд тендеров для систем водоснабжения Доброго и Тербунов заказчик провел без конкурса и оформил отношения с единственным поставщиком. При исследовании ситуации УФАС выяснило, что для подобного режима проведения госзакупки не было чрезвычайных обстоятельств.

Должностное лицо было признано виновным в нарушении требований законов о закупках и наказано рублем. Чиновнику назначили штраф в половину от минимального наказания. Ему придется выплатить государству 25 000 рублей.
6 1920
#тендер #закупка #нарушение #штраф

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Погремушки

17 минут назад
Город 48, ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ПУБЛИЧНО по всей РОССИИ о ВСЕХ НАРУШЕНИЯХ и НАКАЗАНИЯХ РАЗМЕЩАЕТСЯ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ САЙТЕ "ГОСЗАКУПКИ" Вы занимаетесь ФАСовским ПИАРОМ???
ответить

тербунские пустобрехи своих не бросят

19 минут назад
видно это было свой и социально близкий к кумовским ворам чиновник.
ответить

что

47 минут назад
что за тариф для чинуш половина минимального?
ответить

Дурдом

сегодня, 13:06
Действует идиотская система, мешающая нормально работать всем. При этом к откатам и коррупции это не имеет отношения вообще. В системе госзакупок никто не хочет работать из-за дурацких процедур.
ответить

Евгений

сегодня, 12:56
Откатов на миллион,а штраф 25000.Даже уроком не будет
ответить

Вася

сегодня, 12:49
Имя этого чинуши.Город должен знать своих героев.
ответить

Еще в рубрике

Владельцам снегоходов выписали 40 штрафов
Владельцам снегоходов выписали 40 штрафов

28 минут назад

Общество
В исправительных учреждениях Липецкой области прошли учения
#учения #УФСИН
В исправительных учреждениях Липецкой области прошли учения

49 минут назад

Общество
В школе нашли крупу, которая может быть небезопасной
#Россельхознадзор
6
В школе нашли крупу, которая может быть небезопасной

сегодня, 13:26

Общество
Мемориал «Высота Огурец» дополнят ротондой
#высота огурец #тендер
Мемориал «Высота Огурец» дополнят ротондой

сегодня, 13:04

Общество
Ничто не предвещало беды в Черемушках
#убийство
6
Ничто не предвещало беды в Черемушках

сегодня, 12:57

Общество
В женской колонии тоже праздновали Масленицу
#Масленица
4
В женской колонии тоже праздновали Масленицу

сегодня, 12:18

Общество