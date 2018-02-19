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сегодня, 11:39

Двум из десяти липчан не хватает лип

2 465
#зелень #растения #благоустройства
Двум из десяти липчан не хватает лип

А каждому третьему - каштанов.

В декабре прошлого года городскими экологами на интернет-сайте краудсорсинговой платформы администрации Липецкой области «Портал неравнодушных» было предложено обсудить каких видов деревьев и кустарников не хватает городу и в каких районах наиболее остро стоит проблема озеленения. В начале февраля были подведены итоги данного обсуждения, сообщает отдел экологии администрации Липецка.

деревья.jpg

Участники опроса пришли к мнению, что продолжать сажать деревья и кустарники в городе нужно. Наиболее актуальными для посадки липчане посчитали новые микрорайоны. За озеленение микрорайонов «Университетский» и «Елецкий» высказались более 40% участников. Более 30% высказались за посадку на территории города лип и кленов. Так же популярны среди опрошенных такие виды, как дубы, каштаны, березы, ели и туи.

деревья 2.jpg

Результаты данного опроса будут учтены при проведении посадочных мероприятий в 2018 году.
2 465
#зелень #растения #благоустройства

Комментарии (2)

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калифорния ..

сегодня, 13:01
какие деревья дают больше кислорода те и сожайте
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Дубы и липы надо сажать !

сегодня, 12:56
А клены, особенно американские, нафиг не нужны!
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