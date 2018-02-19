Общество
сегодня, 11:34
Липчан зовут обсудить строительство магазина и кафе
13 1522
Объявлены публичные слушания.
Департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка объявил о старте серии публичных слушаний, где рассмотрят вопросы реконструкции существующих и строительства новых зданий. Участниками обсуждения проектов могут стать все заинтересованные лица — владельцы смежных помещений и земель.
В рамках публичных слушаний обсудят проект межевания зоны в Октябрьском районе Липецка, ограниченной улицами Водопьянова (д. 15-21в), им. Генерала Меркулова (д. 2-10а) и П.И. Смородина (д. 1-11). Будет поднят вопрос будущего земельного участка по ул. Коммунистическая, д. 4. Там могут появиться магазины, предприятия общественного питания, гостиница, гаражи, компании бытового обслуживания и развлекательные предприятия. Магазин в два этажа планируют построить по адресу №17а по улице Волгоградская, новый автосервис с мойками — на Студеновской, многоэтажный дом с подземной автостоянкой — в частном секторе на улице Депутатская. Кроме того, планируется реконструкция нежилого помещения в доме №1 на площади Плеханова. Здесь должно заработать обновленное предприятие общественного питания.
Все замечания по проектам принимает департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка ( г. Липецк, пл. Театральная, каб. 212). Свое мнение можно также изложить в письме на электронную почту gis@lipetsk.ru
В рамках публичных слушаний обсудят проект межевания зоны в Октябрьском районе Липецка, ограниченной улицами Водопьянова (д. 15-21в), им. Генерала Меркулова (д. 2-10а) и П.И. Смородина (д. 1-11). Будет поднят вопрос будущего земельного участка по ул. Коммунистическая, д. 4. Там могут появиться магазины, предприятия общественного питания, гостиница, гаражи, компании бытового обслуживания и развлекательные предприятия. Магазин в два этажа планируют построить по адресу №17а по улице Волгоградская, новый автосервис с мойками — на Студеновской, многоэтажный дом с подземной автостоянкой — в частном секторе на улице Депутатская. Кроме того, планируется реконструкция нежилого помещения в доме №1 на площади Плеханова. Здесь должно заработать обновленное предприятие общественного питания.
Все замечания по проектам принимает департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка ( г. Липецк, пл. Театральная, каб. 212). Свое мнение можно также изложить в письме на электронную почту gis@lipetsk.ru
13 1522
Владимир
WAX
Х5
государственник
Всё упирается в деньги
.
товарищь ..н..
н
Mikl
Не понял