Общество

сегодня, 11:34

Липчан зовут обсудить строительство магазина и кафе

13 1522
#публичные слушания
4
Липчан зовут обсудить строительство магазина и кафе

Объявлены публичные слушания.

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка объявил о старте серии публичных слушаний, где рассмотрят вопросы реконструкции существующих и строительства новых зданий. Участниками обсуждения проектов могут стать все заинтересованные лица — владельцы смежных помещений и земель.

В рамках публичных слушаний обсудят проект межевания зоны в Октябрьском районе Липецка, ограниченной улицами Водопьянова (д. 15-21в), им. Генерала Меркулова (д. 2-10а) и П.И. Смородина (д. 1-11). Будет поднят вопрос будущего земельного участка по ул. Коммунистическая, д. 4. Там могут появиться магазины, предприятия общественного питания, гостиница, гаражи, компании бытового обслуживания и развлекательные предприятия. Магазин в два этажа планируют построить по адресу №17а по улице Волгоградская, новый автосервис с мойками — на Студеновской, многоэтажный дом с подземной автостоянкой — в частном секторе на улице Депутатская. Кроме того, планируется реконструкция нежилого помещения в доме №1 на площади Плеханова. Здесь должно заработать обновленное предприятие общественного питания.

Все замечания по проектам принимает департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка ( г. Липецк, пл. Театральная, каб. 212). Свое мнение можно также изложить в письме на электронную почту gis@lipetsk.ru
13 1522
#публичные слушания
4

Комментарии (13)

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Владимир

1 минуту назад
На ЛТЗ НЕ ОДНОГО КАФЕ НЕТ! Уважаемая Администрация, посодействуйте строительству на тракторном хоть одно хорошее кафе на месте заброшенных домов на 6-й гвардейской или коммунистической!
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WAX

32 минуты назад
Главное магазины и кафе ,а одежду и обувь нам заграница пришлет в тридорога.
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Х5

46 минут назад
Вы лучше Третий мост постройте. Коллапс через месяц неизбежен
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государственник

сегодня, 13:24
Если бы в градостроительстве и архитектуре работали радеющие за свой город люди, то процесс выглядел бы так: "Мы разработали план и по плану вот в этом месте должен быть магазин (аптека, поликлиника итд) Ау, предприниматели, кто готов поучаствовать? А сечас процесс выглядит так. Предприниматель приходит и говорит: Я вот в этом закутке между домами хочу построить магазин (аптеку, многоэтажный дом) Бабло есть. Чо там надо дальше , публичные слушанья? О кей.....
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Всё упирается в деньги

сегодня, 13:13
Вон, долгострой заброшеный в начале улицы 60лет СССР помните? А власти говорят: А в чём проблема ? Срок аренды земли не истёк, арендная плата вносится исправно. Мы не видим здесь никаких проблем.
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.

сегодня, 13:07
Да бросьте вы уже эти новые районы,в центре бы что-нибудь построили,а то от "Магнита" на ЛГПУ и до "Липки" один крохотный магазин "СВС"!
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товарищь ..н..

сегодня, 12:36
а на чьи деньги ты работаешь ... а
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н

сегодня, 12:29
Mikl, Вы конечно пальчиком по клаве ух, как работать можете. У нас все могут только советы давать, да замечания делать, а сути вопроса не знают. Торговые центры и магазины всяческие строятся на деньги инвесторов, т.е. это не бюджетные деньги, и если они ох строят, то это кому-то нужно. Во всяком случае городу за аренду деньги идут, рабочие места есть. Чем вы лично не довольны? Строительство моста на грязинской трассе сейчас стало возможным, но это очень дорого, и деньги федеральные надо ждать. Городу это не осилить, тем более сейчас будет ремонт Петровского моста.
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Mikl

сегодня, 12:19
Как то нерационально работает архитектура и градостроительство. Торговых центров понастроили, а вот выездов из города практически нет, нет развязок, узкие дороги, на Грязи до сих пор нет моста. Надо менять всю архитектуру и градостроительство, не умеют работать.
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Не понял

сегодня, 12:10
А к чему на фотке одуванчики с монтажной пеной?
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