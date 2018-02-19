Общество
сегодня, 11:14
Более 50 родителей захотели сдать ЕГЭ по русскому языку
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Сегодня заявки от желающих ещё принимают.
Как рассказал GOROD48 пресс-секретарь Управления образования и науки Липецкой области Александр Прокофьев, уже более 50 липецких родителей захотели попробовать сдать ЕГЭ. Записаться на экзамен по русскому языку сегодня ещё можно.
В прошлом году ЕГЭ сдавали около 40 родителей в трех аудиториях.
- Если хотите стать участником, то вам необходимо до конца рабочего дня отправить заявку на электронную почту: dta@obluno.lipetsk.su или в социальных сетях, - отмечает пресс-служба управления образования и науки Липеукой области. - В теме электронного письма необходимо указать: «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В самой заявке необходимо указать ФИО, Email, контактный телефон. Если есть вопросы, то вы можете задать их по телефонам 32-95-01, 32-94-34, а также в социальных сетях: Вконтакте: https://vk.com/edu48, Вконтакте ГИА и ЕГЭ: https://vk.com/egelipetsk, Facebook: https://www.facebook.com/uoin.lo
Напомним, 20 февраля Липецкая область присоединится к всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», инициированной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Сдать ЕГЭ в нашем регионе пожелали не только те родители, у которых есть дети-выпускники, кто-то просто решил проверить свои силы и узнать, что ждет их детей в будущем.
В Липецкой области мероприятие пройдет в 8.30 на базе Кадетской школы Липецкой области, где родители смогут поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ, от входа в пункт проведения экзамена (ППЭ) до получения результатов. В мероприятии вместе с родителями выпускников также примут участие и руководители управления образования и науки Липецкой области, представители органов власти и бизнеса, общественные деятели, которые сдадут ЕГЭ по русскому языку. Кроме родителей, возможность пройти испытание в этот день даётся и представителям средств массовой информации.
На мероприятии можно будет увидеть полный цикл организации ЕГЭ: регистрация участников и их рассадка в аудиториях; использование новых технологических решений (печать контрольных измерительных материалов (КИМ) и сканирование экзаменационных материалов); как выглядят экзаменационные материалы ЕГЭ 2018 года. Продолжительность мероприятия – 1 час.
В прошлом году ЕГЭ сдавали около 40 родителей в трех аудиториях.
- Если хотите стать участником, то вам необходимо до конца рабочего дня отправить заявку на электронную почту: dta@obluno.lipetsk.su или в социальных сетях, - отмечает пресс-служба управления образования и науки Липеукой области. - В теме электронного письма необходимо указать: «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В самой заявке необходимо указать ФИО, Email, контактный телефон. Если есть вопросы, то вы можете задать их по телефонам 32-95-01, 32-94-34, а также в социальных сетях: Вконтакте: https://vk.com/edu48, Вконтакте ГИА и ЕГЭ: https://vk.com/egelipetsk, Facebook: https://www.facebook.com/uoin.lo
Напомним, 20 февраля Липецкая область присоединится к всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», инициированной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Сдать ЕГЭ в нашем регионе пожелали не только те родители, у которых есть дети-выпускники, кто-то просто решил проверить свои силы и узнать, что ждет их детей в будущем.
В Липецкой области мероприятие пройдет в 8.30 на базе Кадетской школы Липецкой области, где родители смогут поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ, от входа в пункт проведения экзамена (ППЭ) до получения результатов. В мероприятии вместе с родителями выпускников также примут участие и руководители управления образования и науки Липецкой области, представители органов власти и бизнеса, общественные деятели, которые сдадут ЕГЭ по русскому языку. Кроме родителей, возможность пройти испытание в этот день даётся и представителям средств массовой информации.
На мероприятии можно будет увидеть полный цикл организации ЕГЭ: регистрация участников и их рассадка в аудиториях; использование новых технологических решений (печать контрольных измерительных материалов (КИМ) и сканирование экзаменационных материалов); как выглядят экзаменационные материалы ЕГЭ 2018 года. Продолжительность мероприятия – 1 час.
2 550
А зачем?
цирк