Культура

вчера, 22:48

В театре Толстого состоялась премьера к 200-летию Тургенева

3 347
#театр #премьера
1

Новая постановка - сразу по двум произведениям.

Сегодня на малой сцене Липецкого государственного академического театра драмы имени Льва Толстого состоялась премьера спектакля "Разговор на большой дороге".

Как сообщает официальный сайт театра, это спектакль по двум небольшим пьесам Тургенева "Разговор на большой дороге" и "Неосторожность".

- Это истории о сильных чувствах и непростых взаимоотношениях, - отмечают в театре. - Эти мини пьесы практически не имеют сценических воплощений в современных театрах. Премьера приурочена к 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева. Режиссер-постановщик — заслуженный артист России Николай Чебыкин. В спектакле играют Владимир Авраменко, Светлана Перекина, Евгения Полехина, Евгений Азманов, Эмин Мамедов.
3 347
#театр #премьера
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Sergey

15 минут назад
Надoели штpaфы ГИБДД? Тaк, нe плaти! Eсть лeгaльный спoсоб их избeжать. Я себе взял тaкую штyкy http://bezkamer.blogspot.ru и тeпeрь вooбще зaбыл о штpaфаx! Нoмер aвтoмoбиля не видно прибopам гaишникoв и это пoлностью зaконно!
ответить

Ashley Mcgee

52 минуты назад
Зара6оток от 20000 рублей в день!!! Вам нужен готовый, уже настроенный метод зара6отка? - Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться. - Без рутинной работы. - Без обмана и чтобы деньги были достойные. Именно готовый зара6оток, а не бесполезный курс! Подробности на http://blagodelo.info
ответить

вопрос

вчера, 23:49
герб Тургенева видели?...посмотрите и помолчите...про них нельзя плохо говорить...
ответить

Еще в рубрике

Липчан зовут к истокам
#фольклор #Масленица
15
Липчан зовут к истокам

16.02.2018 15:41

Культура
Липчанина покажут в передаче «Играй, гармонь»
#Первый канал #гармонист
6
Липчанина покажут в передаче «Играй, гармонь»

16.02.2018 13:50

Культура
Липецкие художники напишут исторические и архитектурные памятники Задонска
#художник #пленэр
Липецкие художники напишут исторические и архитектурные памятники Задонска

16.02.2018 13:17

Культура
Липецкий лётчик готовит к выпуску новый сборник стихотворений
#лётчик #поэт
1
Липецкий лётчик готовит к выпуску новый сборник стихотворений

16.02.2018 13:04

Культура
Выборам посвятили серию выставок
#выборы #выставка
2
Выборам посвятили серию выставок

15.02.2018 11:57

Культура
В Лебедяни Масленицу отпразднуют сразу на двух площадках
#Масленица
1
В Лебедяни Масленицу отпразднуют сразу на двух площадках

15.02.2018 11:47

Культура