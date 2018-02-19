В театре Толстого состоялась премьера к 200-летию Тургенева

Новая постановка - сразу по двум произведениям.

Сегодня на малой сцене Липецкого государственного академического театра драмы имени Льва Толстого состоялась премьера спектакля "Разговор на большой дороге".



Как сообщает официальный сайт театра, это спектакль по двум небольшим пьесам Тургенева "Разговор на большой дороге" и "Неосторожность".



- Это истории о сильных чувствах и непростых взаимоотношениях, - отмечают в театре. - Эти мини пьесы практически не имеют сценических воплощений в современных театрах. Премьера приурочена к 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева. Режиссер-постановщик — заслуженный артист России Николай Чебыкин. В спектакле играют Владимир Авраменко, Светлана Перекина, Евгения Полехина, Евгений Азманов, Эмин Мамедов.